De-a lungul anilor, Minodora a reușit să slăbească câteva zeci de kilograme. Surprinși de transformarea fizică a artistei, mulți s-au întrebat cum a reușit să câștige lupta împotriva tentaților culinare. Minodora, extrem de asumată și transparentă, a recunoscut că a apelat și la diete, și la operație de micșorare a stomacului și nimic nu a funcționat pe termen lung pentru ea. În prezent, apelează la un supliment care o ajută să-și regleze pofta de mâncare și este extrem de mulțumită.

Cum a reușit Minodora să slăbească

Minodora a povestit lupta ei cu kilogramele în plus, desfășurată de-a lungul mai multor ani. Totul a început în 2017, după ce, în urma unei provocări date de Cătălin Măruță a reușit să slăbească 23 de kilograme. Cu un regim strict și sport regulat, efectele dorite nu au întârziat să apară.

De-a lungul celor opt luni cât a durat acest program, Minodora a fost supravegheată de echipa emisiunii moderate de Cătălin Măruță. Fiecare pas îi era surprins de camerele video, motiv pentru care membrii echipei de producție nu au ezitat să îi întindă și capcane. A rezistat eroic în fața tentaților culinare și a ajuns la o formă fizică de invidiat.

„Am slăbit în prima fază, am slăbit 23 de kilograme, pentru că m-a provocat Măruță. Ok. Deci am fost toată viața grasă, 100 de kilograme. Și Măruță mi-a zis: «Băi, Minodora, dar nu mai slăbești niciodată? Nu poți să slăbești? Nu ai putere să slăbești. Nu ai ambiție»

Nu m-a interesat foarte tare să slăbesc. Înainte de 2017 se întâmpla treaba asta. Cert este că am făcut un pariu cu Măruță. Și, timp de 8 luni de zile, am fost supravegheată de toată echipa Măruță. Au venit cu camere ascunse, cu prăjituri: «Hai, că sunt cu GoPro-ul, dar hai că sunt oprite. Ia și tu o prăjitură acum, că nu ne vede nimeni».

Însă eu sunt foarte ambițioasă. Dacă-mi pun ceva în cap, fac. Am făcut sport, m-au trimis și la sport, am făcut cu Cori Grămescu, cu alimentație dată de Cori Grămescu, cum și ce să mănânc, și așa. Am reușit să slăbesc”, a mărturisit Minodora, în podcastul .

Ce o ajută pe Minodora să își mențină greutatea

Însă, după 2 ani, Minodora a început să ia iar în greutate. Artista recunoaște că, deși îi plăcea cum arăta când era mai slabă, nu a mai avut ambiția să se țină de programul care a ajutat-o să scape de kilogramele în plus. Așa se face că a apelat la o de micșorare a stomacului, care a făcut să piardă nu mai puțin de 40 de kilograme. Nici această transformare nu a fost definitivă, căci după alți doi ani, iar a început să se îngrașe.

În cele din urmă, cântăreața a descoperit un supliment care o ajută să își regleze pofta de mâncare și implicit, să poată controla numărul de kilograme pe care le are.

„Și am descoperit un supliment care îți taie pofta de mâncare. Practic, la mine asta este problema, trebuie să-mi înfrânez pofta. Apetitul.

Și am descoperit acest supliment în Italia. L-am luat, a avut foarte mari rezultate, a fost adus și în România și, de atunci, îl iau. E pe bază de citrice, conține Sinetrol și reduce pofta de mâncare. Și, în momentul în care mă las de ele, două-trei luni dau iama și mă îngraș la loc. Însă, în momentul în care sunt cu kilogramele pe care mi le doresc, mă opresc și sunt ok. O lună, două… după două luni iar încep să ciugulesc, iar iau picăturile astea care îmi taie pofta de mâncare și așa jonglez cu ele din 2019. Și mă mențin la aceeași greutate”, a mai spus artista.