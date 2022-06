Cum a reușit Simona Gherghe să își câștige primii bani: „Mi-am dorit foarte mult să fac același lucru”

Simona Gherghe este una dintre cele mai iubite prezentatoare TV din România. Aceasta se poate declara o femeie împlinită pe plan profesional, dar și cel personal.

Printre destăinuirile pe care le-a făcut de-a lungul timpului despre , frumoasa prezentatoare a vorbit și despre cum și unde a câștigat primii bani.

Simona Gherghe și-a câștigat primii bani în județul Buzău

Simona Gherghe în urmă cu 20 de ani, însă primii bani i-a câștigat la vârsta de 14 ani. Simona își petrecea vacanțele la bunici, în comuna Pietroasele, din județul Buzău, unde îi plăcea să se implice în treburile gospodărești.

„Îi ajutam pe bunicii mei. Mai mult decât atât, țin minte că, într-o vară, copiii mer­geau la ferma din sat și lucrau acolo, câștigau bani pentru familiile lor. Mi-am dorit foarte mult să fac același lucru, le-am spus bunicilor mei, mamaia nu a fost de acord, s-a lăsat cu plânsete, așa că am sunat la Iași, la părinții mei și le-am spus că vreau să muncesc. Ai mei m-au lăsat și am mers la cules de piersici și la desfrunzit via. Așa mi-am câștigat primii mei bani, la 14 ani”, a declarat Simona.

„Au fost banii mei, nu s-a atins nimeni de banii munciți de mine”, a spus prezentatoarea emisiunii „Mireasa”.

La ce meserie visa Simona Gherghe

Simona Gherghe face parte din lumea televiziunii din ziua de 17 aprilie a anului 2002. Puțini știu însă că și-a dorit foarte mult să fie cadru didactic.

Prezentatoare emisiunii „Mireasa” și-ar fi dorit să predea limba franceză. Pentru a-și îndeplini visul de a ajunge la catedră, Simona a făcut chiar și o facultate pentru ca dorința sa să devină realitate.

„Ani de zile mi-am dorit să fiu profesoară de limba franceză, cred că de prin clasa a doua. Și m-am pregătit în sensul ăstă, am dat la o facultate cu gândul ăsta, să devin profesor. Însă pe parcurs mi-am dat seama că nu am talent, nu am har. Ca să fii profesor îți trebuie har, îți trebuie răbdare. Ori eu am realizat că nu am nici har, nici răbdare să îi învăț pe cei din jurul meu și atunci am zis pas”, a declarat Simona Gherghe în trecut în cadrul unei emisiuni.

Din luna septembrie a anului 2019, Simona Gherghe este „Mireasa”, după ce timp de 10 ani a prezentat „Acces direct” pe postul de televiziune Antena 1.