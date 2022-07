Cum a scăpat Oana Roman de 18 kilograme: „Aș vrea să mai slăbesc 15 kg sau măcar 10” (GALERIE FOTO)

Oana Roman s-a luptat ani în șir cu kilogramele în plus și tot ar mai vrea să slăbească. Evident, ea intenționează și să-și păstreze noua siluetă. „Mă împart în așa fel încât să nu uit de mine, pentru că este foarte important să ai grijă de tine. Dacă nu ești tu bine, nu poți să îi ajuți pe ceilalți”, a spus ea.

Imaginile din Galeria Foto pot fi văzute

Oana Roman vrea să mai slăbească măcar 10 kilograme

Roman e mulțumită de rezultatele dietei și procedurilor coroporale. A slăbit 18 kilograme, dar ar mai vrea să dea jos 10 – 15.

Citește și:

„Am făcut o mică pauză de la dietă, de sărbători, când m-am îngrășat câteva kilograme. Am început din nou procedurile, am revenit la fasting, la ceai, la și e ok.

E un post intermitent. Nu mănânci 16 ore și mănânci doar într-un interval de 8 ore.

Aș vrea să mai slăbesc 15 kg sau măcar 10. Până acum am slăbit 18 kilograme. Au rămas vreo 15 acum că am mai pus vreo 3 kg”, a mai spus Oana Roman, pentru

Oana Roman, despre problemele în relația cu Marius Elisei

Recent, ea a vorbit și despre în relația de cuplu. Oana Roman și Marius Elisei sunt împreună din ianuarie 2013 și au împreună o fetiță de 7 ani.

„Divergențele apar din varii motive. Apar pentru că, la un moment dat, poate vedem lucrurile ușor diferit, și comparativ cu trecutul pe care îl are fiecare, cu generația din care venim. Le gestionăm … uneori nu prea reușim să le gestionăm, suntem și noi oameni. E o provocare”, a afirmat Oana Roman, potrivit Unica.

Ea a mai spus că Elisei e extrem de gelos: „Eu nu sunt deloc. El cât și pentru mine la un loc”.