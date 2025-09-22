Ioana Maria Moldovan (43 de ani), prezentatoarea știrilor de la Prima TV, se bucură de o transformare spectaculoasă. Vedeta a reușit să 17 kilograme în mai puțin de trei luni, cu ajutorul terapeutei vedetelor, .

Cum a reușit Ioana Maria Moldovan să slăbească 17 kilograme

Jurnalista a dezvăluit că, după numeroase încercări nereușite cu diete și tratamente, doar programul personalizat recomandat de Carmen Barcan a ajutat-o să obțină rezultatele dorite.

„Pentru mine, Carmen Barcan e un om rar, dar cu mult har, care m-a ajutat nu doar să pot să mă privesc în oglindă cu plăcere, ci m-a ajutat să-mi găsesc oarecum și echilibrul și aici nu vorbesc doar de un echilibru al kilogramelor, ci de echilibrul sufletului. A reușit să mă facă să mă pun pe mine pe primul loc și să am și mai multă grijă de mine, cu foarte mult calm, cu foarte multă răbdare, cu foarte multă muncă în echipă, pentru că am reușit în aproape 3 luni să dau jos 17 kilograme, dar aceste 17 kilograme au fost date jos frumos, fără a rămâne vreun surplus de piele, de grăsime, pentru că tot tratamentul prin care te trece Carmen e unul bine gândit, pe lângă mâncare și pe lângă alimentația corectă”, a declarat Ioana Maria Moldovan pentru .

Ce a motivat-o pe Ioana Maria Moldovan să slăbească

Vedeta recunoaște că înainte de a o întâlni pe Carmen Barcan a încercat diverse metode de slăbit, însă fără succes. De data aceasta, colaborarea cu terapeuta a fost cheia. Pe lângă alimentația atent personalizată, tratamentele corporale au ajutat-o să își tonifieze pielea și să își recapete fermitatea.

„Ea reușește cu tratamentele corporale să dea o fermitate pielii, să-ți dea un tonus. N-am simțit nicio secundă că-mi e rău, că-mi e foame, că poftesc la ceva. Da, nu a fost ceva ușor, pentru că nimic în viață nu e ușor, și mai ales lupta cu kilogramele, dar până la Carmen Barcan am încercat fel de fel de diete, fel de fel de tratamente, însă niciunele n-au dat niciun rezultat. Asta și pentru că nu am avut un coechipier atât de puternic și atât de ambițios și atât de determinat cum este Carmen Barcan.

Întâlnirile cu ea pentru mine sunt o oază de liniște, de încărcare și plec de la ea cu energie bună”,a mai adăugat prezentatoarea știrilor de la Prima TV.

„Am aflat de Carmen Barcan de la prietena mea, Cornelia Rednic. Am văzut-o pe Cornelia și am văzut schimbarea și tonusul ei și felul în care arată și am spus ’Ce ai făcut, îmi doresc și eu!’. Cornelia mi-a povestit de Carmen și mi-a spus că o să vorbească cu ea și o să îi spună că-mi doresc și eu să merg la clinica ei. Am sunat-o pe Carmen Barcan înainte de Crăciun, în 2024. Aveam și eu și ea programele foarte pline și a zis să ne auzim din ianuarie. Mi-a cerut un set de analize și după care, chiar după ziua lui Andrei, atunci am mâncat felia de tort și am mâncat pizza, cartofi prăjiți, chiar pe 14 ianuarie am pornit călătoria mea cu Carmen.

O călătorie care, iată, în mai puțin de 3 luni am dat jos 17 kilograme, dar mai presus de toate în această călătorie, am avut onoarea și bucuria să cunosc un om extraordinar. Pentru mine, Carmen e un om rar, cu foarte mult har. E o femeie puternică, ambițioasă, care m-a ajutat nu doar să scap de kilograme, ci să-mi găsesc echilibrul, să-mi găsesc puterea de a trece peste câteva obstacole destul de grele care au fost în anul 2025 pentru mine, care mi-a demonstrat că totul e posibil, că nu există imposibil, dacă vrei.

Sunt bucuroasă și onorată să fac echipă cu ea și continuăm lupta kilogramelor. Mai avem câteva, pentru că atunci când ne-am întâlnit ne-am fixat un număr de kilograme. Mai avem câteva kilograme de dat jos. A fost acum și vacanța, dar toamna se numără kilogramele și continuăm să luptăm cu aceste kilograme puține care au mai rămas și apoi să continuăm cu întreținerea”, a mai adăugat Ioana Maria Moldovan.

Pentru Ioana Maria Moldovan, schimbarea nu a fost doar una fizică, ci și emoțională. Vedeta a învățat să își pună sănătatea pe primul loc și să fie disciplinată.

Ea a mărturisit că terapia alături de Carmen Barcan a ajutat-o să treacă și peste obstacolele emoționale ale acestui an.

Câte kilograme mai vrea să dea jos Ioana Maria Moldovan

Deși este extrem de mulțumită de rezultatul obținut, Ioana Maria Moldovan își propune să continue procesul de slăbire.

Vedeta se simte acum mai bine ca niciodată și speră să ajungă la minus 22 de kilograme.

“Mă simt bine în pielea mea. Nu regret nicio secundă faptul că am intrat în acest program. N-a fost ușor la început, dar nu pot să spun că a fost ceva greu. A fost vorba de voință, a fost vorba de acel declic pe care Carmen Barcan a reușit să mi-l facă. N-a reușit nimeni până la ea să mă motiveze atât de bine. Evident că are și un stil aparte și știe să pună targeturi să le și îndeplinească repede, pentru că e o femeie ambițioasă. Am avut și 5 mese pe zi, am avut și 3 mese pe zi.

Am avut mese bine gândite, date de ea, evident, pe zile, iar zi de zi a trebuit să pozez tot ce mâncam și să îi trimit fotografiile, să-i trimit poză cu cântarul. Evident, mă cântăream și când ajungeam la ea. E vorba de foarte multă seriozitate și muncă. De fapt, Carmen, atunci când o vezi, asta îți inspiră. Multă putere, multă voință, ambiție, o femeie de caracter și cu caracter și o femeie de cursă lungă.

Pot să spun, Carmen a apărut în viața mea, cu siguranță, nu întâmplător, într-un moment în care aveam nevoie de un om care să mă schimbe din foarte multe puncte de vedere, să mă ajute să-mi găsesc echilibrul și, mai mult decât atât, să mă ajute să mă privesc cu drag, cu admirație”, a mai mărturisit vedeta TV.