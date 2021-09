Alessandra Stoicescu, în vârstă de 45 de ani, este prezentatoarea principalei ediţii a „Observatorului” de la Antena 1 (ora 19.00). Cu o vastă carieră de jurnalist şi la Antena 3, frumoasă blondă este una dintre celei mai respectate, apreciate şi informate doamne ale trrustului condus de familia Voiculescu.

Alessandra Stoicescu este, parcă, de-o viaţă în atenţia publicului. Pentru cei mai tineri, reamintim că jurnalista şi-a început drumul tot la pupitrul ştirilor de la Antena 1.

Cum a început la Antena 1?

Stoicescu a început să prezinte ştirile mai mult ca un experiment. “Eram flatată, dar nedumerită, nu vedetă visam eu să fiu, ci reporterul care avea să schimbe lumea în bine cu reportajele sale. Dar domnul Brătescu a zis să încercăm să prezint ştiri, o lună, să vedem dacă îmi place, dacă publicul mă îndrăgeşte. Şi asta a fost. Antena 1 a fost dragoste la prima vedere. Şi, de fapt, şansa vieţii mele”, a spus Alessandra.

Sandra Stoicescu a născut la 43 ani

Sandrei Stoicescu i s-a schimbat viața complet după ce a devenit mamă la 43 de ani. De doi ani, de când ea și soțul ei Sergiu au devenit părinți, fericirea lor este una completă și deplină. Micuţa lor fetiţă se numeşte Sara şi le-a schimbat total unversul părinţilor.

Prezentatoarea Observatorului mărturisește că se simte o mamă tare norocoasă. Adoră să călătorească și vrea să-i arate fiicei sale lumea întreagă. Într-un interviu acordat jurnaliștilor de la OK! Magazine,jurnalista de la Antena 1 a povestit cum este viața alături de copil.

„Părinţii, după ce apare un copil dorit, adorat, cum este şi Sara, spun: „Bun, mi se schimbă viaţa. Totuşi, călătoriile erau o bucurie. Cum o să facem? Mergem cu ea. Dar când e vârsta potrivită?“.

Sunt pediatri care ştii că spun că până la 4 ani nu are voie la mai mult de 100 de kilometri de casă. Moda mai veche… Noi, după ce eu am născut, am stat acasă cinci zile, după care ne-am dus o săptămână la munte, o săptămână la mare cu copil de o săptămână, două, trei… (râde) Şi am constatat că pe ea o ajută foarte tare”, a spus Alessandra Stoicescu pentru OK Magazine.