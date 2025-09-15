Raluca Bădulescu, una dintre cele mai cunoscute figuri ale ului românesc, a trecut printr-o schimbare radicală de imagine și stil de viață după ce, în urmă cu mai bine de un deceniu, a decis să apeleze la operația de micșorare a stomacului. A peste 70 de kilograme. La vremea aceea avea 121. Astăzi, la 50 de ani, vedeta se bucură de o siluetă impecabilă și o încredere de sine care nu a rămas neobservată nici de public, nici de colegii din televiziune.

Câte kilograme a dat jos Raluca Bădulescu

În primii ani de carieră televizată, Raluca Bădulescu era recunoscută pentru stilul său extravagant, pentru accesoriile îndrăznețe și atitudinea mereu asumată. Cu toate acestea, kilogramele în plus, i-au adus probleme de sănătate tot mai mari.

„Înainte de a face această intervenție, aveam analizele dezastruoase. Acum analizele mele sunt excepționale. Inițial, această operație am făcut-o strict din motive de sănătate, pentru că aveam aproape 40 de ani și ficatul era înecat în grăsime, toate organele erau înecate în grăsime. Chiar dacă mă simțeam bine așa, nu mă mai puteam ține după copil, nu mai puteam merge în vacanțe împreună. Interveneau probleme de sănătate foarte grave.

Eu în prima lună slăbisem 20 de kilograme, am pornit de la 121 de kilograme, acum am cam 57-58 constant. Nu țin regim, însă mănânc de 20 de ori pe zi, o cantitate foarte mică de mâncare. Orice mănânc pentru că sunt foarte pofticioasă, uite de exemplu dacă vrei să mănânci paste, mănânci două furculițe, dacă vrei să mănânci pizza, mănânci o felie, nu o pizza. Mănânc și dulciuri, în general mănânc grătar, pentru că îmi place foarte mult. Aș vrea să trec la un meniu vegetarian pentru că îmi doresc, dar încă nu mi-a ieșit lucrul acesta. Pentru că ador animalele”, a mărturisit vedeta, în urmă cu mai mulți ani, potrivit .

În 2013, a luat decizia de a se supune unei operații de micșorare a stomacului (gastric sleeve). În doar o lună a slăbit 20 de kilograme, iar procesul de transformare a continuat până când a ajuns la aproximativ 57-58 de kilograme, greutate pe care o menține constant de ani de zile.

Cum a reușit Raluca Bădulescu să slăbească atât de mult

Secretul Ralucăi nu constă în diete drastice, ci într-un stil de alimentație bazat pe mese mici și dese.

Rezultatul? O talie de viespe, cu dimensiuni impresionante chiar și pentru tinere de 20 de ani. „57 în talie, este ceva «Dumnezeu», practic, la aproape 50 de ani să am dimensiunile astea, pentru care, știu, există discuții multe pe online, niște circuri infinite, care nu se mai sfârșesc, respectiv dacă sunt bolnavă, că sunt anorexică etc! Sunt bine, am energie, sunt „happy, sunt plimbată, sunt distrată, sunt dusă, sunt adusă, sunt orice!

Adică nu știu ce are lumea pe online, de la o vreme asta este problema care îi macină «en-gros»!”, a declarat recent.

De ce a fost criticată Raluca Bădulescu

Transformarea spectaculoasă a atras atât admirație, cât și critici. În timp ce unii o aplaudă pentru curajul de a-și schimba viața, alții o acuză că a ajuns „prea slabă” sau chiar că ar avea probleme de sănătate.

Raluca a răspuns deschis acestor comentarii:

„Dacă eram prea grasă, eram prea grasă. Acum, dacă sunt prea slabă, sunt prea slabă. Nu știu cum să nimerim calea de mijloc! În momentul în care o să mă mai îngraș, că poate o să mă mai îngraș, că doar nu o să rămân așa, nu știi niciodată. O să spună: «Aaa, păi ai făcut iarăși c@&ul mai mare!»”

Ce spune Raluca Bădulescu despre cei care o critică

Pe lângă schimbarea fizică, vedeta a câștigat și o altă perspectivă asupra vieții. La 50 de ani, își asumă fiecare alegere, își trăiește viața cu energie și se declară mai puternică ca niciodată.

Experiența ei demonstrează că transformarea personală nu se reduce doar la aspectul fizic, ci implică o schimbare de mentalitate, de obiceiuri și de priorități.

„Deci oricum am da-o, n-o să fie bine! Dacă eu vreau să fiu slabă. Este alegerea mea și oricum hate-ul ăsta eu nu îl înțeleg!”, a mai spus vedeta.

Cu o carieră solidă în televiziune și participarea recentă la „Asia Express”, Raluca Bădulescu continuă să fie o prezență puternică și admirată. Blondul platinat, stilul extravagant și atitudinea fermă rămân semnătura ei, însă, acum sunt completate de o siluetă impecabilă, greu de imaginat pentru cei care știu cum arăta ea trecut.

Transformarea ei este considerată de mulți una dintre cele mai spectaculoase din showbizul românesc. Dincolo de aspect, povestea Ralucăi rămâne o inspirație pentru cei care se confruntă cu probleme de greutate și care caută curajul de a face o schimbare radicală.