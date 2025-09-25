Roxana Nemeș este în extaz! În urmă cu trei zile a doi copii minunați, iar acest lucru pare că îi priește extraordinar. Deși se află încă pe patul de spital, frumoasa blondină nu a ezitat să posteze pe rețelele de socializare.

După lungi perioade în care s-a luptat să devină mamă, Roxana Nemeș Artista a născut o fetiță și un băiețel, iar fericirea pe care o trăiește este greu de exprimat în cuvinte.

Cum arată Roxana Nemeș la trei zile de la naștere

Cântăreața este în formă maximă, chiar dacă corpul ei a trecut prin schimbări majore. Vedeta s-a afișat pe Instagram cu un zâmbet larg, iar bucuria că este în sfârșit părinte i se poate citi în ochi. Frumoasa femeie a postat în secțiunea de Instastory o fotografie în care îi asigura pe urmăritorii ei că se află într-o stare bună.

Ce a scris vedeta pe rețelele de socializare, după ce a născut

După ce a născut, Roxana a postat o fotografie pe Instagram, în descrierea căreia a atașat un mesaj de-a dreptul emoționant. Blondina a mărturisit că a simțit „cel mai înălțător” sentiment, în momentul în care și-a ținut copiii în brațe.

„Cea mai mare binecuvântare a vieții noastre a sosit! Ne simțim recunoscători si binecuvântați pentru venirea pe lume a micuților noștri!

Am simțit cel mai înălțător sentiment în momentul în care ne-am ținut copiii in brate! O iubire pe care nu o pot exprima în cuvinte!”, a scris Roxana Nemeș pe rețelele de socializare.

Ce sentimente au încercat-o pe Roxana Nemeș înainte să nască

În urmă cu ceva timp, pe vremea în care aștepta ca fericitul eveniment să aibă loc, vedeta a oferit câteva declarații, cu privire la sentimentele care o încearcă.

Roxana a fost foarte emoționată și întrebată fiind dacă se simte pregătită pentru a deveni mămică, artista a spus că nu este convinsă de acest lucru, însă știe cu siguranță că le va oferi copiilor ei toată dragostea din lume.

„Mă simt bine. Am luat o pauză, că na, ne apropiem. Dar în rest sunt foarte bine și foarte emoționată. Nu prea putem programa o dată exactă la gemeni (n.r. când să nască). Vin când vor ei.

Am toate emoțiile din lume, amestecate. Nu știu ce să-ți răspund la întrebarea asta (n.r. dacă e pregătită să fie mamă). Pregătită nu știu dacă aș fi vreodată… dar sunt sigură că o să le dau toată dragostea din lume și o să mă învețe ei imediat ce vin. Nu-mi fac griji”, a spus Roxana Nemeș, în urmă cu ceva timp, pentru

Cât de dificil i-a fost Roxanei Nemeș să rămână însărcinată și de ce

Deși acum trăiește cele mai fericite momente din viața ei, până să devină mamă, Roxana a parcurs un drum destul de anevoios. Nu mai puțin de șapte proceduri de fertilizare in vitro au fost necesare pentru ca femeia să rămână însărcinată.

Conform spuselor sale, principala problemă a fost imunitatea, care era la un nivel foarte crescut în ceea ce o privește. De asemenea, vedeta a povestit că atunci când a aflat că este gravidă, nu i-a venit să creadă.

„Nu îmi venea să cred, pur și simplu nu îmi venea să cred că sunt însărcinată. Nu mi-a recomandat să operez endometrioza pentru că eram într-un stadiu incipient și mi-a recomandat să facem fertilizare in vitro. Am făcut și niște analize de ADN, analize genetice, sunt mai costisitoare, dar sunt extraordinare. Mie mi s-a descoperit o imunitate mult prea puternică. În cazul unei sarcini, corpului îi este foarte greu să asimileze o sarcină pentru că are impresia că este un corp străin”, povestea artista.