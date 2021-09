Cum arată şi cine este băiatul Adrianei Trandafir, pe care actriţa „l-a pierdut” la divorţ

Adriana Trandafir a dezvăluit la Asia Express, printre lacrimi, că mai are un fiu pe care l-a pierdut la divorț. Băiatul a rămas în custodia tatălui și actrița regretă și acum că a fost privată de bucuria de a-l vedea crescând.

Adriana Trandafir a plâns pe umărul fiicei sale, la Asia Express, când și-a amintit de Ștefan, fiul ei mai puțin cunoscut, pe care l-a pierdut când a divorțat de tatăl lui.

Cine este și cu ce se ocupă Ștefan Bogrea, fiul Adrianei Trandafir La divorțul de primul său soț, judecătorii au decis să îl încredințeze tatălui său pe fiul Adrianei Trandafir, pe motiv că meseria sa nu îi poate permite să îl întrețină. Actrița a suferit enorm și din cauza faptului că a fost nevoită să își privească propriul tată cum depune mărturie împotriva ei la proces.

Prima căsnicie a Adrianei Trandafir nu a funcționat prea bine, iar cei doi au ajuns la divorț, unde actrița a pierdut custodia fiului ei, Ștefan. Băiețelul a crescut fără grija atentă a mamei sale, fapt pentru care, ea a izbucnit în plans în timpul unei curse a emisiunii.

„Nu știu ce a declanșat în mine întâlnirea cu băiatul ăsta, nici acum nu cred că este real. Ce zi am avut ieri și acum uită-te te, nu-mi vine să cred. M-am trezit emoționată, modificată și s-a deschis la mine un sertar pe care îl tencuisem într-o criptă, nu aș fi vrut să vorbesc despre asta vreodată’, a dezvăluit Adriana Trandafir, cu lacrimi în ochi, potrivit viva.ro.

Adriana Trandafir a suferit foarte mult când și-a pierdut fiul

Adriana Trandafir continuat să povestească despre situația aceasta, în cadrul emisiunii Asia Express.

„Dacă ar ști copiii câte lacrimi am avut, și tu, și Ștefan, în ochii mei, pentru voi. Cu câtă durere vă iubesc. O destăinuire s-a transformat într-o spovedanie în care am vorbit cu ea, cu Ștefan și cu mine lucruri pe care nu am apucat să le vorbim în trei.

Voi nu aveți nevoie de actrița Adriana Trandafir, ci de mama Adriana, care câteodată nu a fost alături de voi, de multe ori. Tu ai apărut așa, când credeam că viața mea nu mai are vreun rost. Nu am vorbit niciodată despre asta. Am născut-o pe Maria Speranța la 45 de ani. Mă gândesc tot timpul la Ștefan„, a mai spus Adriana Trandafir la Asia Express.

De ce și-a pierdut Adriana Trandafir de la Asia Express fiul

Adriana Trandafir a mai povestit la Asia Express, plângând, cum s-a simțit când și-a pierdut fiul.

„Când erai mica tu nu m-ai întrebat nimic niciodată, cum e cu Ștefan. Știai că e un frate, că îl vizitam uneori cu tine, câteodată, când puteam. Odată îți citeam o poveste și tu ai zis să nu îți mai spun povestea și mi-ai spus: îmi pare atât de rău de Ștefan că el nu are o mămică să îi spună o poveste. Și atunci aș fi vrut să vă am pe amândoi. Când mi l-a luat pe Ștefan, am crezut că viața s-a terminat pentru mine.

Că nu puteam să mai merg o clipă înainte și i-am săus că sunt părinți ucigași care se duc la închisori pentru copii. Îmi este dor de Ștefan și de toată copilăria lui fără mamă și fără mine. Dar am iertat tot și am mers mai departe, de asta când te-am născut pe tine, parcă Dumnezeu mi-a făcut cel mai mare cadou, tu ești. N-am să vă vând niciodată, o să merg cu voi până la capăt’, a mai spus Adriana Trandafir.

Fiul Adrianei Trandafir are o relație bună cu Maria Speranța de la Asia Express

Ștefan Bogrea, fiul Adrianei Trandafir, are 29 de ani și este de profesie avocat. Primul copil al actriței este un tânăr în toată firea, iar după toată colpilăria tumultuoasă prin care a trecut, în prezent are o relație foarte bună cu mama sa. Cei doi se întâlnesc foarte des în oraș și se înțeleg de minune.

Mai mult decât atât, Maria Speranța, fiica actriței, și Ștefan, fiul acesteia, au o relație foarte puternică și se consideră prieteni foarte buni, așa cum și Adriana Trandafir a spus despre cei doi.

Maria Speranţa i-a alinat suferinţa actriţei

Adriana Trandafir avea să-şi refacă viaţa cu Bogdan, o căsnicie din care a rezultat Maria Speranța. “Maria i-a adus bucurie şi linişte în viaţă. Chiar dacă copiii au stat despărţiţi, acum sunt buni prieteni, se întâlnesc. Adriana e din nou fericită”, au spus apropiaţii artistei.

Aşadar, venirea pe lume a fiicei ei i-a alinat actriţei suferinţa şi trauma tinereţii, de aici şi prenumele „Speranţa”. Cele două sunt foarte apropiate, iar acum fac echipă şi în sezonul 4 de la Asia Express 2021, la Antena 1.

Adriana Trandafir și soțul ei au o relație foarte bună, iar acest lucru se vede cu ușurință din postările pe care ea le-a făcut de-a lungul timpului pe rețelele de socializare. Fiica celor doi are o relație la fel de bună cu tatăl ei, cum o are și cu mama. Tânăra a publicat mai multe fotografii cu părinții pe internet.