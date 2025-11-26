Octavia Geamănu și Marian Ionescu de la Direcția 5 au o poveste de dragoste mai neobișnuită, căci jurnalista a admis că inițial nici nu înțelegea de ce artistul are atât de mare succes la femei. Acum, Octavia e chiar mândră că are un soț atât de dorit.

Ce a spus Octavia Geamănu despre începutul relației ei cu Marian Ionescu

„În primă fază, nimic nu m-a atras. Chiar nu înțelegeam ce văd femeile la el de are așa succes.

Chiar i-am și spus, era cu o fată atunci, era într-o relație, erau amândoi în fața mea. “Tu, o fată așa faină, ce vezi la el?”. Nu am avut nicio treabă cu el. Mai degrabă credeam că mâine vine sfârșitul lumii decât că noi vom fi împreună.

Dar surprinzătoare sunt căile Domnului. (…) L-am văzut de multe ori cu ochi diferiți, ba buni, ba mai puțin buni. Cert este că într-un final, după vreo 8 ani în care ba suntem, ba nu suntem, și iată-ne”, a susținut Octavia Geamănu, pentru .

De ce Octavia Geamănu e chiar încântată că femeile roiesc în jurul soțului ei

Jurnalista a mai spus că e chiar încântată să vadă că e încă dorit de multe femei: „Sper să nu dispară asta niciodată! Nu, mi se pare senzațional. Îți dai seama cum e să ai un soț super mega adorat de femei? Vis. Înseamnă că tu ești cea mai tare”.

Octavia Geamănu a mai susținut că nu-și face griji că ar putea să-l piardă pe Marian Ionescu: „Asta e o porcărie, înseamnă că e lipsă de încredere în tine, înseamnă că ai foarte multe frustrări, complexe. Sunt foarte liniștită. Când există comunicare, când există înțelegere, există dragoste și în principal când omul de lângă tine îți inspiră în fiecare zi de la Dumnezeu încredere, pui capul pe pernă liniștită chit că el e la 2.000 de km sau 10.000 de km. Nu, n-am avut niciodată teama asta. Se termină tot când ai o teamă”.