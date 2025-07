Cum au rezistat Cornelia și Lupu Rednic mai bine de 30 de ani împreună? Secretul unei căsnicii fericite și de lungă durată

sunt unul dintre cele mai cunoscute cupluri de artiști din muzica populară. Cei doi au o căsnicie de 32 de ani și s-au cunoscut pe vremea când ea era doar o adolescentă.

De-a lungul timpului, au întâmpinat perioade dificile, însă asta nu i-a determinat vreodată să se despartă. Din contră, iubirea i-a ținut aproape și au fost sprijin unul pentru celălalt.

Cornelia Rednic: „Niciodată nu am impus limite”

L-a întâlnit pe când avea numai 16 ani și, chiar dacă părinții nu au fost de acord să se căsătorească atât de devreme, a făcut pasul cel mare alături de Lupu. Femeia a mărturisit că ambii sunt departe de a fi perfecți, însă tocmai faptul că sunt diferiți îi ține împreună. De asemenea, libertatea în cuplu a fost foarte importantă pentru ei și niciodată nu s-au constrâns unul pe celălalt.

„Niciodată Lupu nu va fi perfect pentru mine și nici eu pentru el. Noi suntem doi oameni diferiți și am ales să ne tolerăm unul pe celălalt (…) Vorbim despre lucruri normale, despre zile în care am nervi, zile în care n-am răbdare (…) Nu există limitări între noi, noi suntem doi oameni care ne-am căsătorit ca să fim liberi, nu ca să fim slugi unul celălalt sau supuși. Niciodată nu am impus limite", a spus Cornelia Rednic, la Știrile Antena Stars.

Lupu Rednic: „Vin acasă, e supărată, plec de acasă două-trei zile”

Pe de cealaltă parte, Lupu este cunoscut pentru simțul umorului pe care îl are. Acesta a declarat într-o notă amuzantă că este un bărbat „perfect”.

„Eu sunt un bărbat perfect, nu am niciun defect. Nu vreau să mă laud, dar lumea mă știe (n.r. râde) (…) Eu nu vreau niciodată să mă cert, vin acasă, e supărată, plec de acasă două-trei zile și nu mai e supărată”, a declarat Lupu Rednic.