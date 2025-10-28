După ce s-a implicat într-o relație cu Victor Pițurcă, deși acesta era căsătorit, Vica Blochina a fost etichetată drept „amanta celebră a României”. Invitată recent într-un podcast, vedeta a vorbit deschis despre cum a afectat-o acest titlu. după relația extraconjugală cu Victor Pițurcă. Vedeta recunoaște că acest titlu i-a marcat imaginea publică, dar și-l asumă fără regrete.

Cum se raportează Vica Blochina la titlul de „amanta celebră a României”

Vica Blochina, originară din Lituania, a fost desemnată „amanta celebră a României” după relația extraconjugală cu sportivul Victor Pițurcă. Deși titlul nu a fost nici pe departe unul apreciativ, vedeta susține că a ajutat-o în construirea unui nume în România, țară în care a emigrat.

Vica Blochina nu se simte rușinată de titlul pe care îl poartă, susținând că numeroase persoane publice au trecut prin situații amoroase similare, dar greșelile lor s-au șters rapid din memoria colectivă.

„Acum asta e, cu asta defilăm. Am devenit cunoscută, dacă asta a fost karma mea, să devin cunoscută sub acest nume, «amantă», dar măcar îmi asum. 99% din populație au trecut prin povestea asta, singura care a rămas cu această etichetă sunt eu. Dacă stăm să ne gândim la multe persoane publice, pe care noi le cunoaștem…”, a declarat ea, în .

Cu toate că nu a fost o etichetă pe care a acceptat-o cu ușurință, Vica Blochina își asumă greșelile din trecut și consideră că nu trebuie să își justifice alegerile în fața nimănui.

„Pe mine nu mă interesează. Fiecare face ce vrea. Eu asta sunt, nu stau să mă justific față de nimeni, atâta timp cât eu mă simt bine. Știu unde am greșit, știu ce era de ajustat la un moment dat, dorm liniștită, nu fac nimănui rău. Cred că am spălat karma deja după atâția ani”, a mai adăugat vedeta.

Cât timp a durat relația dintre Vica Blochina și Victor Pițurcă

Relația dintre Vica Blochina și Victor Pițurcă a fost pe primele pagini ale ziarelor mult timp. Cei doi au avut o relație timp de 16 ani, cu toate că, fostul fotbalist era căsătorit la acea vreme. Mai mult, cei doi au împreună și un , pe Edan, în vârstă de 18 ani.

În ceea ce privește relația cu fostul fotbalist, Vica Blochina a fost mereu asumată. Mai mult, vedeta nu a lăsat părerile răutăcioase să o afecteze, știind că o parte dintre cei care o critică au fost sau sunt implicați în povești de dragoste similare cu ale ei.

„E mai ușor să arăți cu degetul în altă persoană”, a menționat ea.