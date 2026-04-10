Eugenia Șerban se chinuie de ani de zile să-și ajute fiul să scape de dependența de droguri. L-a și dus pe la tot felul de clinici de dezintoxicare și spune că acum e mai bine, dar „încă nu la nivelul acela pe care mi-l doresc eu”. Actrița e hotărâtă să rămână alături de fiul ei, Lorans, orice s-ar întâmpla.

Eugenia Șerban, dedicată 100% fiului ei

„Da, (lucrurile) s-au mai așezat, dar încă nu la nivelul acela pe care mi-l doresc eu, dar pașii aceia spre bine sunt făcuți. Probabil o să mai trec (prin multe) până când o să fie acolo unde îmi doresc eu și cum își dorește fiecare părinte pentru copilul lui”, a spus Eugenia Șerban, pentru VIVA!.

Întrebată dacă a fost mereu alături de fiul ei, actrița a explicat: „Da. Sunt părinți care pot să renunțe. Eu nu! Este bucățică din mine și indiferent ce mi-ar face și câte mi-ar face, indiferent cât de supărată sunt și, poate îmi scapă cuvinte grele uneori vizavi de el, este copilul meu și îl iubesc necondiționat. Poate că nu toți suntem construiți așa, dar eu nu aș putea vreodată să mă dezic de el, în totalitate. Niciodată!”.

„Nu este un drum ușor. Este foarte greu. Și te întreabă toată lumea de unde mai poți. Da, să nu îți dea Dumnezeu câte poți duce. Și întotdeauna alegem să luptăm. Chiar și atunci când nu mai putem tot mai putem puțin”, a mai afirmat Eugenia Șerban, pentru

Ce face dependența de droguri din om

La un moment dat, Eugenia Șerban chiar a cerut ordin de protecție împotriva propriului fiu, sperând ca acest gest să-l responsabilizeze. După nouă luni, ea a renunțat la ordin și pe Lorans acasă.

„Atunci când vor substanțele astea nenorocite, nu mai țin cont de nimic. Fură tot, distrug tot. Într-o perioadă l-am încuiat chiar la cererea lui, tocmai ca să nu iasă, să se întâlnească cu cei care puteau să-l influențeze”, actrița, pentru Kanal D.