Acasa » Monden » Cum își educă Dan Negru copiii: „Vârsta asta e frumoasă pentru adolescenți, complicată pentru părinți"

Traian Avarvarei
15 apr. 2026, 14:58
Sursa Foto: Facebook/ Dan Negru
Dan Negru a susținut că nu le impune limite copiilor săi, ajunși la vârsta adolescenței, deoarece educația pe care au primit-o în ansamblu i-a făcut să fie responsabili. „Dacă-i iubești, limita și-o vor impune ei”, a spus omul de televiziune.

Dan Negru, despre educația dată copiilor

„Limitele nu cred că se impun de azi pe mâine, ele vin odată cu toată educația. Nu le impunem limite, au bunul-simț al limitelor. Altfel, nicio limită nu poate opri ceva ce trebuie să vină. Nu există limite, am aflat că în viață oricine e capabil de orice. De asta limita e iubirea pe care o dai copiilor. Dacă-i iubești, limita și-o vor impune ei. (…)

Eu cred că bunătatea e cea mai valoroasă calitate a unui om. Bunătatea dezarmează pe oricine și oricând. I-am învățat bunătatea, pentru că un om bun nu poate să fie învins niciodată”, a spus Dan Negru, pentru VIVA!.

Dan Negru: Vârsta adolescenței copiilor, complicată pentru părinți

Întrebat dacă a simțit vreo schimbare în ceea ce-i privește pe copii, după ce au trecut de pragul de 13 ani, Dan Negru a răspuns: „Dara a făcut azi 16 ani. Bogdan și eu suntem tot în februarie. E luna noastră. Evident că sunt schimbări, am trecut și noi prin asta. Încercăm să legăm o prietenie cu ei la vârsta asta. E frumoasă pentru adolescenți, complicată pentru părinți”.

Totodată, întrebat cum se înțeleg Dara și Bogdan ca frați, acesta a răspuns: „Au învățat că în viață se pot baza unul pe altul. Fac echipă bună deocamdată, la începutul vieții”.

