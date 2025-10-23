B1 Inregistrari!
Cum își menține Andreea Marin silueta? Arată ca la 20 de ani!

Cum își menține Andreea Marin silueta? Arată ca la 20 de ani!

Elena Boruz
23 oct. 2025, 09:41
Cum își menține Andreea Marin silueta? Arată ca la 20 de ani!
Sursa Foto: Facebook/ Andreea Marin
Cuprins
  1. Cum reușește Andreea Marin să se mențină în formă
  2. Ce a eliminat Andreea Marin din alimentație

Andreea Marin, una dintre personalitățile de referință ale televiziunii din România, a făcut dezvăluiri inedite. Femeia arată ca la 20 de ani, iar acest lucru nu este greu de observat. Recent, a povestit cum reușește să se mențină în această formă.

Andreea Marin, dincolo de frumusețea și de eleganța pe care le deține din plin, este iubită mai ales pentru felul ei de a fi. Feminitatea pe care o are în gesturi, în vorbire trece barierele micului ecran, iar românii o îndrăgesc de mulți ani și pentru acest lucru, printre altele.

Cum reușește Andreea Marin să se mențină în formă

Vedeta a povestit că scopul ei a fost tocmai acesta, de a se menține la silueta pe care a reușit să o dobândească în timp. Femeia nu și-a dorit să atingă un anumit „țel” pe termen scurt, căci, ce e val, ca valul trece și se pare că și „Zâna” este de aceeași părere.

„Scopul a fost să ajung în această formă într-un timp destul de lung, astfel încât corpul meu să accepte schimbarea și să se obișnuiască, și așa se și întâmplă. Nu fac lucruri pe termen scurt”, a declarat Andreea Marin pentru viva.

Ce a eliminat Andreea Marin din alimentație

Întrebată find dacă are anumite restricții în alimentație, femeia a explicat că nu, însă este foarte atentă la ceea ce mănâncă. Există anumite obiceiuri la care a renunțat, iar disciplina este foarte importantă în acest caz.

„Nu. Dar am eliminat obiceiurile proaste. De fapt, aici e problema noastră, în general. Pentru că avem obiceiuri proaste: statul seara la televizor ronțăind, amestecuri nedorite și așa mai departe. Totul este bine când înveți o anumită disciplină. Nutriționistul m-a învățat aceste reguli de care țin cont. Sunt reguli de bun simț, dar dacă nu le știi, nu le respecți”, a adăugat prezentatoarea TV.

Tags:
