Mădălin Ionescu, postare sinceră despre Mircea Badea: „Nu am fost prieteni niciodată”. Cum l-a descris pe prezentatorul TV

15 oct. 2025, 10:04
Sursa foto: Instagram

Mădălin Ionescu este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din România, la fel ca Mircea Badea. Ambii au o carieră de succes în spate și se bucură de o comunitate numeroasă de persoane care îi apreciază. Într-o postare recentă, Mădălin Ionescu a dezvăluit ce crede cu adevărat despre colegul său de breaslă.

Cum îl descrie Mădălin Ionescu pe Mircea Badea

În cea mai recentă postare a sa, Mădălin Ionescu a dorit să-și exprima părerea cu privire la unul dintre cei mai longegivi prezentatori TV: Mircea Badea. Soțul Cristinei Șișcanu și-a început mesajul subliniind faptul că el și prezentatorul de la Antena 3 nu au fost niciodată prieteni, cu toate că au aparținut de același trust.

Însă, în ciuda apropierii lor, Mădălin Ionescu l-a apreciat pe Mircea Badea pentru eforturile de a susține exprimarea liberă. Curajul de a-și spune părerile, la televizor, fără a se teme de reacțiile publicului, a fost apreciat de către

„Nu am scris niciodată despre el. Am fost colegi de trust. Nu am fost prieteni niciodată. Pot să spun un singur lucru – a rămas unul dintre puținii mohicani ai cuvântului liber. Asta într-o perioadă în care orice nuanță dincolo de limitele impuse de cenzura ideologică reală… poate fi extrem de riscantă. Nu e perfect. Își permite să jongleze, însă, cu limitele libertății de expresie în tranșee grele ale luptei pentru adevăr. E un tip deștept, problematizat, cu o viață interioară complexă în mod evident, poate chiar tumultuoasă uneori. Mă opresc aici. E prima oară când fac asta. Nu aștept să îmi mulțumească. Nici nu mă interesează așa ceva. Am vrut doar să zic…”, a scris Mădălin Ionescu, într-o postare pe Facebook.

Cum au reacționat internauții la postarea lui Mădălin Ionescu

Postarea lui Mădălin Ionescu a strâns în mai puțin de o zi peste 16.000 de aprecieri și 1.000 de comentarii. Mulți internauți i-au dat dreptate vedetei de televiziune, lansând laude la adresa lui Mircea Badea.

„Badea rămâne un campion al libertății de expresie, al complexității interioare și al logicii imbatabile. Chiar de mai supără pe cei aflați de partea bună a baricadei, i se iartă. Libertatea de expresie românească ar fi fost aproape vidă in lipsa lui”, a fost unul dintre comentarii.

