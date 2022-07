Cum Loredana Groza reușește să se mențină în formă și să facă față concurenței: „Dacă nu știi să-ți întreții din interior atributele, poți face orice fel de intervenții”

a adăugat în colecția sa de trofee un nou premiu, cel de popularitate. Ea s-a numărat printre laureații Galei Premiilor Anuale ale Revistei „Actualitatea Muzicală” a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România.

Când vine vorba de Loredana Groza, multe femei se întreabă cum reușește vedeta să se mențină în formă, iar artista a dezvăluit acum tot ce face pentru a se bucura de un trup de invidiat. Vedeta a mărturisit că nu pierde nopțile și nici timpul la cosmetică și că orice operație estetică este inutilă, dacă nu ai grijă de alte aspecte.

Cât timp investește Loredana Groza în imaginea sa

Vedeta este mai tot timpul ocupată, dar cu toate astea reușește să se bucure un trup de invidiat. Loredana Groza a mărturisit că face sport pentru a se menține mereu în formă și a ținut să precizeze că nu există operații care să facă pielea mai sănătoasă.

„Timpul pe care-l investesc, nu prea mult, e extrem de bine rânduit. Nu merg des la cosmetică, nu-m permit să pierd timp acolo. Nu pot face altceva legat de apsectul fizic decât să fac sport. Nu există operații care să te facă să ai pielea sănătosă. Dacă nu știi să-ți întreții din interior atributele, poți face orice fel de intervenii, dar nu sunt de folos. Așa că nu aruncații cu banii pe geam fetelor, domnilor…

Am un program de viață extrem de strict, disciplină, sunt ca un sportiv de performanță, nu-mi pierd nopțile. Doar atunci când am câteva zile de vacanță, atunci îmi permit să mă abat de la el. Dar vacanță, din păcate nu am când să iau, dar din fercire am mult de lucru și asta mă bucură. Nu am răgaz să plec nicăieri.

Încerc să-mi cheltuiesc timpul atât de eficient încât să le fac pe toate, să mă ocup de familia mea, de fiica mea, de cei dragi, pentru că au și ei nevoile lor, să fiu prezentă la toate evenimentele importante din viața celor din jurul meu, să-mi fac fanii fericiți, aceasta e misiunea mea. De aceea sunt prezentă oriunde sunt chemată, oriunde sunt dorită, indiferent de efortul pe care-l fac”

Rețeta succesului de la Loredana Groza

că are câte patru concerte pe zi, și totuși, reușsește să facă față provocărilor, iar secretul pentru toate este un pic de pasiune adăugată.

„Săptămânile umătoare vor veni zile cu patru concerte, în locații diferite, trebuie ajung la timp peste tot, să fiu în formă, să fiu fresh, ca și cum ar fi primul concert din ziua respectivă, iar pentru asta trebuie să ai o viață disciplinată. Să nu mănânci orice, să nu gândești orice, să fii un om bun, pozitiv, să faci cu pasiune orice, și dacă mănânci, faci dragoste sau gătești. Orice lucru dacă-l faci cu pasiune, îți iese perfect”