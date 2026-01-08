Irina și Răzvan Fodor sunt unul dintre cele mai longevive și apreciate cupluri din România și au împreună o fiică, pe Diana. Într-un interviu recent, prezentatoarea TV a vorbit despre cum este să fii mama unei adolescente, dar și cum își „pedepsește” fiica atunci când aceasta mai greșește.

Cum o pedepsește Irina Fodor pe Diana

Irina și Răzvan Fodor formează un cuplu de 17 ani și s-au căsătorit în 2010. Împreună au și o fiică, pe Diana, care are cum 14 ani și este în plină perioadă a adolescenței.

Deși prezentatoarea TV o laudă comportamentul tinerei, mai există și momente în care apar mici divergențe între cele două. Din dorința de a o responsabiliza pe Diana și a o învăța cum este corect să se comporte într-o relație, Irina îi mai aplică „mici pedepse”. În rest, cele două au o relație mamă-fiică de invidiat, râd, vorbesc deschis și abordează subiecte diverse în discuțiile lor.