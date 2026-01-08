B1 Inregistrari!
Irina Fodor, o mamă cu „mâna de fier". Cum o pedepsește pe fiica ei, Diana, atunci când greșește: „Nu prea e bine"

Irina Fodor, o mamă cu „mâna de fier”. Cum o pedepsește pe fiica ei, Diana, atunci când greșește: „Nu prea e bine”

08 ian. 2026, 23:05
Irina Fodor, o mamă cu „mâna de fier”. Cum o pedepsește pe fiica ei, Diana, atunci când greșește: „Nu prea e bine”
Sursa foto: Irina Fodor / Instagram
Irina și Răzvan Fodor sunt unul dintre cele mai longevive și apreciate cupluri din România și au împreună o fiică, pe Diana.  Într-un interviu recent, prezentatoarea TV a vorbit despre cum este să fii mama unei adolescente, dar și cum își „pedepsește” fiica atunci când aceasta mai greșește. 

Cum o pedepsește Irina Fodor pe Diana

Irina și Răzvan Fodor formează un cuplu de 17 ani și s-au căsătorit în 2010. Împreună au și o fiică, pe Diana, care are cum 14 ani și este în plină perioadă a adolescenței.

Deși prezentatoarea TV o laudă comportamentul tinerei, mai există și momente în care apar mici divergențe între cele două. Din dorința de a o responsabiliza pe Diana și a o învăța cum este corect să se comporte într-o relație, Irina îi mai aplică „mici pedepse”. În rest, cele două au o relație mamă-fiică de invidiat, râd, vorbesc deschis și abordează subiecte diverse în discuțiile lor.

„Diana mea e cumințică. Când face însă  câte o boacănă nu mai vorbesc cu ea. Asta e pedeapsa! E un pic grav pentru că nouă ne place foarte mult să bărfim, nu contează că e diferența asta mare de vârstă între noi. Noi vorbim multe lucruri, râdem mult împreună, și dacă suntem certate și stăm bosumflate așa nu prea e bine.

Ca de obicei, după ce trece vârtejul, ne cerem scuze, acum depinde și cine a exagerat. Eu, dacă mai ridic tonul ca la Moldova așa la ea, îmi cer scuze că nu e frumos. Dar, îmi mai pierd și eu papucii câteodată. Eu sunt un pic mai iute așa, îmi cam place cicăleala.

Eu sunt, însă, mâna de fier în casă! Clar! Răzvan e mai permisiv cu ea, ca tată de fată”, a declarat Irina Fodor, pentru Click!.

Ce spune Irina Fodor despre un al doilea copil

Irina Fodor a vorbit cu deschidere despre decizia ei și a lui Răzvan de a avea un singur copil. Prezentatoarea TV recunoaște că au existat discuții despre mărirea familiei, dar anii au trecut, Diana a crescut și au considerat că diferența de vârstă dintre frați ar fi prea mare. Însă, Irina Fodor nu exclude complet posibilitatea de a mai face un copil chiar și acum, dat fiind faptul că și eași soțul ei sunt încă tineri.

„La un moment dat, ne-am gândit să mai facem un copil, după aceea ne-a luat valul, viața și a trecut foarte repede timpul și parcă acum s-a căscat deja o distanță prea mare între Diana și al doilea copil.

Și apoi am zis: poate că ne oprim la un copil! Dar, cine știe dacă nu o să avem?! Vedem ce ne aduce viața”, a mai declarat Irina Fodor.

