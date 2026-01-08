Irina și Răzvan Fodor sunt unul dintre cele mai longevive și apreciate cupluri din România și au împreună o fiică, pe Diana. Într-un interviu recent, prezentatoarea TV a vorbit despre cum este să fii mama unei adolescente, dar și cum își „pedepsește” fiica atunci când aceasta mai greșește.
Irina și Răzvan Fodor formează un cuplu de 17 ani și s-au căsătorit în 2010. Împreună au și o fiică, pe Diana, care are cum 14 ani și este în plină perioadă a adolescenței.
Deși prezentatoarea TV o laudă comportamentul tinerei, mai există și momente în care apar mici divergențe între cele două. Din dorința de a o responsabiliza pe Diana și a o învăța cum este corect să se comporte într-o relație, Irina îi mai aplică „mici pedepse”. În rest, cele două au o relație mamă-fiică de invidiat, râd, vorbesc deschis și abordează subiecte diverse în discuțiile lor.
„Diana mea e cumințică. Când face însă câte o boacănă nu mai vorbesc cu ea. Asta e pedeapsa! E un pic grav pentru că nouă ne place foarte mult să bărfim, nu contează că e diferența asta mare de vârstă între noi. Noi vorbim multe lucruri, râdem mult împreună, și dacă suntem certate și stăm bosumflate așa nu prea e bine.
Ca de obicei, după ce trece vârtejul, ne cerem scuze, acum depinde și cine a exagerat. Eu, dacă mai ridic tonul ca la Moldova așa la ea, îmi cer scuze că nu e frumos. Dar, îmi mai pierd și eu papucii câteodată. Eu sunt un pic mai iute așa, îmi cam place cicăleala.
Eu sunt, însă, mâna de fier în casă! Clar! Răzvan e mai permisiv cu ea, ca tată de fată”, a declarat Irina Fodor, pentru Click!.
Irina Fodor a vorbit cu deschidere despre decizia ei și a lui Răzvan de a avea un singur copil. Prezentatoarea TV recunoaște că au existat discuții despre mărirea familiei, dar anii au trecut, Diana a crescut și au considerat că diferența de vârstă dintre frați ar fi prea mare. Însă, Irina Fodor nu exclude complet posibilitatea de a mai face un copil chiar și acum, dat fiind faptul că și eași soțul ei sunt încă tineri.
„La un moment dat, ne-am gândit să mai facem un copil, după aceea ne-a luat valul, viața și a trecut foarte repede timpul și parcă acum s-a căscat deja o distanță prea mare între Diana și al doilea copil.
Și apoi am zis: poate că ne oprim la un copil! Dar, cine știe dacă nu o să avem?! Vedem ce ne aduce viața”, a mai declarat Irina Fodor.