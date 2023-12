Cum reușesc Gabriela Cristea și Tavi Clonda să mențină pasiunea în cuplu, după ce au devenit părinți: „Toată viața trebuie să fii așa”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au căsătorit în anul 2019 și de atunci formează una dintre cele mai apreciate familii din lumea mondenă.

Prezentatoarea TV și soțul ei și sunt doi părinți împliniți, având împreună două fetițe adorabile, Victoria și Iris. Cu toate acestea, în cadrul celui mai recent interviu, ei au dezvăluit cum reușesc să mențină pasiunea în relația lor.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda mențin și acum pasiunea în cuplu

Având în vedere că cele două fetițe le ocupă majoritatea timpului, ei susțin că nu văd nicio problemă ca Victoria și Iris să petreacă uneori timpul alături de bunici.

Pe de altă parte, Gabriela Cristea a ținut să precizeze că este foarte important ca la finalul vieții să nu te trezești alături de un străin.

„Inclusiv faptul că ele petrec timp în altă parte și noi reușim să petrecem timp doar noi doi ar trebui să facă parte din normalitatea unei familii. Pentru că părinții sunt cei care s-au găsit prima dată și nu ar trebui să uite de unde au plecat.

Și atunci, să se găsească unul pe celălalt. . Copiii, la un moment dat cresc și se vor duce în viața lor și atunci (…)

Ideea este ca atunci când rămâi fără copii, că ei pleacă în treburile lor, să nu te trezești lângă un necunoscut, ci să rămâi lângă partenerul tău, cu care ți-ai început viața de familie”, a declarat prezentatoarea TV pentru .

Motivul pentru care nu-și mai vând vila din Corbeanca

Gabriela Cristea și Tavi Clonda locuiesc într-o vilă spațioasă din Corbeanca, la care au investit masiv. Inițial, au vrut să o vândă și să construiască ceva mai mic, dar au schimbat planurile și au început noi investiții, inclusiv într-un designer de interior pentru a amenaja o zonă de spa și studio muzical în vilă.

„Sinceră să fiu la momentul acesta, eu i-am spus să vindem casa (…) Nu mai vreau pentru că e greu (….) Așa am vrut-o noi. Noi am făcut o casă optimizată, adică e foarte bine izolată, am investit atunci niște bani și acum se văd rezultatele, dar oricum costă”, a spus Gabriela Cristea, la Xtra Night Show.