Cum s-a îmbogățit Ilinca Vandici. Secretul vedetei: „La un moment dat, era și o rușine față de părinți”

Ilinca Vandii este una dintre cele mai apreciate prezentatoare din lumea showbizului autohton. Vedeta este implicată în mai multe proiecte și încasează sume uriașe de bani, însă aceasta a trecut prin mai multe greutăți până să devină renumită.

Ilinca Vandici muncește de la 18 ani

Bruneta a vorbit sincer despre începuturile în carieră. Aceasta a debutat la vârsta de 18 ani și a fost convinsă că va reușit să obțină succes.

„Ba da, cum să nu am, îți dai seama! Dar vezi, tot pentru că am plecat de acasă de tânără, tot pentru că am început să muncesc de la 18 ani, să-mi câștig salariul, la un moment dat era și eu muncind, să le mai cer bănuți, să mă ajute”, a declarat Ilinca Vandici pentru

Cum s-a îmbogățit Ilinca Vandici

Prezentatoarea de la Kanal D a continuat să explice faptul că mereu a fost o persoană calculată și a știut cum anume să își gestioneze banii. Bruneta a mai adăugat că și-a dorit să se descurce singură și să nu apeleze la ajutorul celorlalți.

„Și atunci, întotdeauna am fost super-calculată, dacă știam că luna asta îmi permit să îmi cumpăr ceva, dar în același timp niciodată nu lăsam la o parte grijile cotidiene și cheltuielile cotidiene, îmi cumpăram.

Dacă nu, strângeam bani o lună, două, trei, patru, până când îmi permiteam. Ce crezi, niciodată nu am fost în punctul în care să spun: „Mamă, nu am bani să îmi pun benzină!”. Nu știu dacă , nu îmi aduc aminte, să fi cerut bani împrumut de la cineva. Niciodată!”, a adăugat Ilinca Vandici pentru sursa citată.