Cum s-a schimbat relația dintre Anda Adam și soțul ei, Joseph, după Asia Express

a împlinit 45 de ani pe 27 aprilie și a sărbătorit în . „Suntem obosiți după și nu am avut chef de organizat o super petrecere”, a mărturisit ea, conform .

Experiența Asia Express

„De ziua mea am fost pe chill, acasă, cu familia! Așa mi-am dorit! Am petrecut în familie pentru că suntem obosiți după Asia Express și nu am avut chef de organizat o super petrecere. Tortul a fost într-adevăr spectaculos, a fost wow, la fel ca și reacția fanilor de pe online atunci când l-am postat”, a spus Anda Adam.

Experiența acestui reality show a schimbat relația dintre artistă și soțul ei.

„Ne-am întors acasă, suntem foarte fericiți pentru că am avut parte de o super experiență la Asia Express, a fost super tare. Ne-am bucurat și mai mult unul de altul pentru că am petrecut timp împreună și am fost numai noi. Ne-am putut concentra foarte bine și pe misiunile pe care le-am avut. Experiența Asia Express ne-a unit și mai mult și am reușit să fim o echipă super puternică, să ținem piept la foarte multe provocări”, a mărturisit Anda Adam.