Cum se descurcă Claudia Puican și Armin Nicoară de când au devenit părinți? Artistul a dat „din casă”!

Claudia Puican și Armin Nicoară sunt părinți de patru luni, iar viața lor a căpătat o formă diferită de când a apărut băiețelul lor. Cei doi artiști sunt aproape non-stop împreună, mai ales că aceeași meserie.

Armin a dezvăluit cum stau lucrurile acum în viața lor, de când s-a născut Amir. Ba mai mult a făcut declarații surprinzătoare despre răspunsul pe care i l-a dat , atunci când aceasta i-a propus să mai facă un bebeluș.

Cuprins:

Cum este „viața cu copil” pentru Claudia și Armin

Ce i-a răspuns Armin Claudiei la propunerea de a mai face un copil

Amir, peste tot cu părinții lui, inclusiv la evenimente

Cum este „viața cu copil” pentru Claudia și Armin

Claudia și Armin și-au dorit foarte tare un copil, iar parcursul a fost unul destul de dificil. În cele din urmă, datorită unor proceduri medicale, femeia a reușit să rămână însărcinată.

De patru luni, viața lor este complet schimbată, iar cei doi îndrăgostiți sunt mai fericiți ca niciodată. De curând, Armin a făcut dezvăluiri, conform cărora copilul lor este foarte liniștit, cuminte și deloc dificil de crescut.

„Este foarte, foarte frumos. De când e el, mereu e cu noi la evenimente, acum și cu noi în vacanță. Ne bucurăm foarte tare. Sunt momente de vis, în fiecare zi suntem în extaz de bucurie cu tot ce se întâmplă. Chiar acum suntem în avion, e foarte cuminte, nu plânge și noi ne mirăm ce cuminte e. Vacanța a fost foarte frumoasă, suntem cu un grup foarte mare, e și Stana Stepănescu cu familia, fratele meu, părinții mei, suntem toți cu copiii. Până acum plecam în vacanță singuri, la distracție, la relaxare, dar de acum fiecare pleacă cu copiii”, a spus Armin Nicoară pentru

Ce i-a răspuns Armin Claudiei la propunerea de a mai face un copil

Tocmai pentru că Amir este un băiețel cuminte, Claudia și-ar mai dori să facă un copil. i-a propus bărbatului acest lucru, însă Armin i-a explicat faptul că ar fi destul de dificil să se deplaseze peste tot cu lucrurile necesare pentru doi copii.

„Chiar în vacanță mă întreba Claudia: „Ce zici, Armin, să mai facem un copil?” I-am zis: „Pfff… Claudia, nu știu, uite cum e cu cărucioare, cu bagaje, cu tot, unde să mai aducem un copil, că nu reușim.” Bona nu a fost cu noi, că n-a primit viza pentru Turcia, și a fost puțin mai greu, să zic așa. E și greu, dar și frumos. Noi avem treaba mai ușoară pentru că Claudia îl alăptează, în comparație cu ceilalți, cărora le trebuie lapte praf și toate cele; nu e așa ușor. La noi chiar a fost bine de tot, foarte bine. Nu a plâns, a suportat și căldura, i-a plăcut și în apă, mergeam și dimineața la aerosoli”, a adăugat Armin Nicoară.

Amir, peste tot cu părinții lui, inclusiv la evenimente

Cei doi parteneri își iau copilul peste tot. De la vacanțe la evenimentele la care cântă, Amir este nelipsit, iar acest lucru pare să fie benefic pentru familie.

„Când o să ajungem acasă, o să plecăm în Maramureș, pentru că avem evenimente acolo, iar el o să trebuiască să vină cu noi, că nu avem cu cine să-l lăsăm acasă. El e plecat de aproape o lună de acasă. A făcut câteva mii de kilometri în câteva săptămâni. Ne bucurăm la maxim că e cuminte; la ceilalți copii e puțin mai greu, că plâng, e mai greu pe zbor, dar copilul nostru e cuminte, stă liniștit”, a mai declarat artistul.