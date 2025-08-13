B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cum se descurcă Claudia Puican și Armin Nicoară de când au devenit părinți? Artistul a dat „din casă”!

Cum se descurcă Claudia Puican și Armin Nicoară de când au devenit părinți? Artistul a dat „din casă”!

Elena Boruz
13 aug. 2025, 16:19
Cum se descurcă Claudia Puican și Armin Nicoară de când au devenit părinți? Artistul a dat „din casă”!
Sursă foto: Instagram/@claudia.puican

Claudia Puican și Armin Nicoară sunt părinți de patru luni, iar viața lor a căpătat o formă diferită de când a apărut băiețelul lor. Cei doi artiști sunt aproape non-stop împreună, mai ales că aceeași meserie.

Armin a dezvăluit cum stau lucrurile acum în viața lor, de când s-a născut Amir. Ba mai mult a făcut declarații surprinzătoare despre răspunsul pe care i l-a dat partenerei, atunci când aceasta i-a propus să mai facă un bebeluș.

Cuprins:

  • Cum este „viața cu copil” pentru Claudia și Armin
  • Ce i-a răspuns Armin Claudiei la propunerea de a mai face un copil
  • Amir, peste tot cu părinții lui, inclusiv la evenimente

Cum este „viața cu copil” pentru Claudia și Armin

Claudia și Armin și-au dorit foarte tare un copil, iar parcursul a fost unul destul de dificil. În cele din urmă, datorită unor proceduri medicale, femeia a reușit să rămână însărcinată.

De patru luni, viața lor este complet schimbată, iar cei doi îndrăgostiți sunt mai fericiți ca niciodată. De curând, Armin a făcut dezvăluiri, conform cărora copilul lor este foarte liniștit, cuminte și deloc dificil de crescut.

„Este foarte, foarte frumos. De când e el, mereu e cu noi la evenimente, acum și cu noi în vacanță. Ne bucurăm foarte tare. Sunt momente de vis, în fiecare zi suntem în extaz de bucurie cu tot ce se întâmplă. Chiar acum suntem în avion, e foarte cuminte, nu plânge și noi ne mirăm ce cuminte e. Vacanța a fost foarte frumoasă, suntem cu un grup foarte mare, e și Stana Stepănescu cu familia, fratele meu, părinții mei, suntem toți cu copiii. Până acum plecam în vacanță singuri, la distracție, la relaxare, dar de acum fiecare pleacă cu copiii”, a spus Armin Nicoară pentru Spynews.ro.

Ce i-a răspuns Armin Claudiei la propunerea de a mai face un copil

Tocmai pentru că Amir este un băiețel cuminte, Claudia și-ar mai dori să facă un copil. Cântăreața i-a propus bărbatului acest lucru, însă Armin i-a explicat faptul că ar fi destul de dificil să se deplaseze peste tot cu lucrurile necesare pentru doi copii.

„Chiar în vacanță mă întreba Claudia: „Ce zici, Armin, să mai facem un copil?” I-am zis: „Pfff… Claudia, nu știu, uite cum e cu cărucioare, cu bagaje, cu tot, unde să mai aducem un copil, că nu reușim.” Bona nu a fost cu noi, că n-a primit viza pentru Turcia, și a fost puțin mai greu, să zic așa. E și greu, dar și frumos. Noi avem treaba mai ușoară pentru că Claudia îl alăptează, în comparație cu ceilalți, cărora le trebuie lapte praf și toate cele; nu e așa ușor. La noi chiar a fost bine de tot, foarte bine. Nu a plâns, a suportat și căldura, i-a plăcut și în apă, mergeam și dimineața la aerosoli”, a adăugat Armin Nicoară.

Amir, peste tot cu părinții lui, inclusiv la evenimente

Cei doi parteneri își iau copilul peste tot. De la vacanțe la evenimentele la care cântă, Amir este nelipsit, iar acest lucru pare să fie benefic pentru familie.

„Când o să ajungem acasă, o să plecăm în Maramureș, pentru că avem evenimente acolo, iar el o să trebuiască să vină cu noi, că nu avem cu cine să-l lăsăm acasă. El e plecat de aproape o lună de acasă. A făcut câteva mii de kilometri în câteva săptămâni. Ne bucurăm la maxim că e cuminte; la ceilalți copii e puțin mai greu, că plâng, e mai greu pe zbor, dar copilul nostru e cuminte, stă liniștit”, a mai declarat artistul.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Romina Gingașu și-a aniversat ziua la Monte Carlo. Cât a costat rochia purtată de soția lui Piero Ferrari
Monden
Romina Gingașu și-a aniversat ziua la Monte Carlo. Cât a costat rochia purtată de soția lui Piero Ferrari
Irinel Columbeanu, criticat dur de marele artist Ion Lăceanu: „A petrecut cu femeile. Trebuia să pună bani la saltea”
Monden
Irinel Columbeanu, criticat dur de marele artist Ion Lăceanu: „A petrecut cu femeile. Trebuia să pună bani la saltea”
Cum a apărut Iulia Albu în mediul online, după ce a slăbit 12 kilograme în doar 3 săptămâni. „Am nevoie de ajutor”
Monden
Cum a apărut Iulia Albu în mediul online, după ce a slăbit 12 kilograme în doar 3 săptămâni. „Am nevoie de ajutor”
Mirabela Dauer, criticată dur după ce a împins un bărbat la o cântare. Ce spune avocata artistei: A fost autoapărare
Monden
Mirabela Dauer, criticată dur după ce a împins un bărbat la o cântare. Ce spune avocata artistei: A fost autoapărare
Carmen Brumă și Mircea Badea, vacanță în familie. Ce destinație au ales
Monden
Carmen Brumă și Mircea Badea, vacanță în familie. Ce destinație au ales
Marisa Paloma, implicată într-un accident rutier: „Am trecut printr-o criză existențială”
Monden
Marisa Paloma, implicată într-un accident rutier: „Am trecut printr-o criză existențială”
Jador, incident după un spectacol în Giurgiu. Cum s-a scuzat în fața fanilor: „Nu vreau să-mi fac probleme nici mie, nici nimănui”
Monden
Jador, incident după un spectacol în Giurgiu. Cum s-a scuzat în fața fanilor: „Nu vreau să-mi fac probleme nici mie, nici nimănui”
Daliana Răducan și Răzvan Simion: „Suntem pregătiți să devenim părinți”. Cum se înțelege soția prezentatorului cu fiica acestuia
Monden
Daliana Răducan și Răzvan Simion: „Suntem pregătiți să devenim părinți”. Cum se înțelege soția prezentatorului cu fiica acestuia
Dan Negru: „Îmi plac călătoriile. Banii se întorc, anii nu”
Monden
Dan Negru: „Îmi plac călătoriile. Banii se întorc, anii nu”
Ramona Dumitrescu, călătorie cu peripeții în Spania. Prin ce a trecut în timpului zborului cu avionul?
Monden
Ramona Dumitrescu, călătorie cu peripeții în Spania. Prin ce a trecut în timpului zborului cu avionul?
Ultima oră
17:10 - Mii de firme românești sunt mutate în Bulgaria. Antreprenorii români, disperați să scape de taxele mari din România
17:03 - Tragedie pentru un cuplu din Caraș-Severin! Și-au pierdut copilul, după ce medicul a trimis-o pe mamă acasă, deși nu se simțea bine. Ce s-a întâmplat mai exact
17:02 - Patriarhia Română clarifică situația asigurării medicale pentru preoți și monahi. Ce spune instituția
16:45 - Ce diferențe există între gresia de interior și gresia de exterior
16:42 - Caz șocant! Un bărbat și-a ucis tatăl cu burghiul! Cum s-a petrecut totul
16:35 - Dan Petrescu, suspendat trei meciuri după incidentele cu Universitatea Craiova. Ce sancțiune a mai primit acesta
16:30 - Ologarhul Vladimir Plahotniuc, aproape de extrădarea în Republica Moldova. Ce decizie au luat autoritățile grecești
16:21 - Cât de rece ar trebui să fie aerul condiționat în timpul unui val de căldură. Experții dau sfaturi pentru un consum eficient de energie
16:15 - Newsweek: Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
15:57 - Romina Gingașu și-a aniversat ziua la Monte Carlo. Cât a costat rochia purtată de soția lui Piero Ferrari