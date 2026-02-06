Mircea Solcanu a povestit cum reușește să trăiască dintr-o pensie de handicap de 1.280 lei. Recent, acesta a revenit la radio, prima lui iubire.

Mircea Solcanu poate fi ascultat din nou la radio

„Am revenit acolo unde am început acum 33 de ani, iar efectiv radio nu am mai făcut de 22. (…) Am un talkshow în fiecare zi de luni de la 18.00 la 20.00 la C Fm. Sunt angajat atât cât îmi permite legea, să nu îmi pierd și încadrarea. Deși legea mi-a spus să nu mai lucrez, am cerut în mod expres să fiu lăsat să muncesc 4 ore deși afecțiunile mele se încadrează la incapacitate totală de muncă.

În alt fel și duminică merg la Biserica catolică Sfântul Anton, unde cânt psalmul responsorial sau citesc o lectură din ziua respectivă. Deci oamenii mă pot vedea și asculta duminica la biserică sau luni seară mă pot asculta la radio. Chiar vreau să le mulțumesc celor din biserică pentru că mă îngăduie să fac, atât cât pot și cu ce pot, slujire duminică sau la sărbători, pentru mine e o enormă bucurie”, a susținut Mircea Solcanu, pentru

Cum se descurcă financiar Mircea Solcanu

Întrebat cum face față cheltuielilor cu o pensie de handicap de doar 1.280 lei, acesta a răspuns: „Mai adăugăm și indemnizația de handicap și reușesc. Mereu Domnul se îngrijește să nu-mi lipsească nimic material. Nu-mi doresc mai mult, întotdeauna mi-am dorit mai bun. Mai sunt prieteni care mă surprind, unii cu o masă la restaurant, alții cu alimente de sărbători, vreo doi cu bani de sărbători, dintre care unul care este tot o persoană cu dizabilități, iar celălalt un cunoscut și demn jurnalist la Recorder, prietena și colega mea de liceu care efectiv mă răsfață cu haine și ieșiri în oraș, alții cu căldură sufletească și nu vreau să le spun numele pentru că binele se face anonim și în liniște. Și eu la rândul meu încerc să-i ajut pe alții, dăruiesc haine, încălțăminte, un sfat, vorbă bună și chiar bani, atât cât îmi permit”.

Mircea Solcanu: Am avut o sângerare superficială a tumorii

Mircea Solcanu a povestit apoi că evoluția stării sale de sănătate e fluctuantă: „De durut nu mă doare mai nimic, sufletul uneori dar cred că face parte din procesul meu de transformare. (…) Anul trecut mi-am forțat soarta și am plecat la Londra împreună cu prietena mea Lana Moscaliuc la premieră unui film în care ea era protagonistă. Nu am ținut cont de semne (adică zborul a fost anulat) și totuși am plecat a doua zi. La Londra (unde am stat doar două zile) am avut o sângerare superficială a (adică mi-a țâșnit sângele din ureche). După această traumă am căzut în deznădejde, pentru că la un moment dat m-am simțit obosit de viață și de încercări. Cu ajutor de la prieteni și medici îmi croiesc iarăși drum spre Lumină și viață, dar de fiecare dată parcă pare mai complicat”.