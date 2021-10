Cum se împarte averea în divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf: „Nu avem mulți bani”

Anamaria Prodan a oferit detalii din interiorul divorțului de Reghe. Sexy impresara a povestit, în urmă cu puțin timp, cum se vor împărți banii și averea între ea și Laurențiu Reghecampf. Fiica Ionelei Prodan a recunoscut că cei mai mulți bani ar urma să meargă la copii.

Divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a zguduit lumea mondenă. Inițial, sexy impresara nu a dorit să ofere detalii cu privire la separare, însă recent a oferit un interviu pentru La Măruță, în care a explicat cauza divorțului, dar și cum se vor împărții banii după despărțire și cu ce rămâne Reghe după ce se încheie mariajul.

Cum se împart averea și banii familiei Prodan – Reghecampf

Anamaria Prodan a povestit, la Pro TV, cum se împarte averea pe care ea și Laurențiu Reghecampf au strâns-o în timpul căsniciei. Sexy impresara a povestit că milionarii nu sunt ei, ci copiii lor, iar aceștia vor primi o bună parte din „avere”.

„Nu avem mulți bani de împărțit. Se vorbește mult. Reghecampf nu are ce să împartă! Totul este moștenit de la mama. (…) Eu am zis. Mai devreme am vândut un teren. (…) Laurențiu Reghecampf, dacă pleacă din această căsnicie, pleacă cu salariul de la Universitatea Craiova și cu o casă în America. Să nu mai facem mituri. Copiii sunt milionari.

El a muncit enorm, pentru altcineva, nu pentru noi. (…) Laurențiu și așa trebuie să lase ceva copiilor lui. (…) Sună-l pe Reghe, întreabă cum a cunoscut-o pe iubită, să știm toți. Laur știe că a greșit, fiind un om atât de bun știe în ce s-a băgat. Dacă această fată e gravidă, nu te poți juca cu sufletul unui copil. (…) Ce îi transmit lui Laur? Când faci mereu aceeași greșeală și lași copiii și tot, Dumnezeu nu te ajută. Și tot revii pe pământ ca suflet firav. Unde era acum câțiva ani Laur? Sus de tot.

Acum este în genunchi. Eu îmi doresc să se ridice. Dacă îl ajută Dumnezeu să facă familie cu această fată, să nu repete aceeași greșeală! (…) Toată viața voi avea tatuajul pe spate cu Laur”, a mărturisit Anamaria Prodan, la Măruță.

Ce salariu primește Laurențiu Reghecampf de la Universitatea Craiova

Având în vedere că sexy impresara a ținut să precizeze că aceștia sunt singurii bani cu care Laur va rămâne, fanii au fost curioși ce sumă încasează lunar Reghe de la Universitatea Craiova.

Potrivit GSP.ro, lunar, de la Universitatea Craiova, Reghe încasează 15.000 de euro pe lună.

Totodată, Reghe i-a cerut Anamariei Prodan să renunțe la numele de familie, în urma divorțului. Zvonul a fost confirmat de sexy impresară, care a precizat că pentru ea nu înseamnă nimic, având în vedere că ea „s-a născut Anamaria Prodan”.