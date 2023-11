Cum se înțeleg Cosmin și Eliza Natanticu după 13 ani de căsnicie: „Profită de bunătatea mea. Nu știu câtă mai am”

Cosmin și Eliza Natanticu sunt împreună de 13 ani. Chiar dacă s-au căsătorit acum 4 ani, cei doi nu reușesc să își rezolve problemele foarte ușor, dar întotdeauna ajung la o cale mijloc. Nu de mult, actorul a explicat ce relație are cu partenera sa de viață, cu care a participat la „Asia Express”.

Ce spune Cosmin despre relația lui cu Eliza: „A fost scandal mare”

„Efectiv, Lizzie profită de bunătatea mea, câtă mai am. Nu știu câtă mai am. Ideea este așa. Noi când ne-am întors din «Asia Express», Lizzie a găsit o cățelușă sub o băncuță. Era săraca lovită, chinuită. A zis să o luăm și să avem grijă de ea.

Eu i-am zis că nu, că avem unul și îmi este suficient. A fost scandal mare. A plâns ca un copil. Cum îi vezi aici pe copiii ăștia că plâng, așa și ea. Dacă le iei jucăria îi vezi că se tăvălesc prin nisip și încep să plângă. Așa era Lizzie prin casă. Doar că nu aveam nisip, aveam noroi. Dar asta este o altă discuție”, a povestit Natanticu, conform

Actorul a povestit că a avut parte o surpriză atunci când cățelușa a fătat patru pui, pentru că s-a ales cu șase cățeluși.

„După ce m-a rugat încontinuu, că are ea grijă de ea, am zis că bine, hai. Să nu zică că sunt eu un om rău. După trei luni, această cățelușă a fătat patru pui. Și eu de la un cățel m-am trezit în casă cu șase. Șase. Șase în casă.

Pe pui i-am dat, că am zis că nu se poate, trebuie să-i dăm, doar că una dintre cățelușe a venit înapoi pentru că familia care a luat-o copiii nu prea aveau grijă de ea, o chinuiau. Au returnat-o, au dat-o retur, urmând ca noi să o dăm altei familii. Doar că eu până am găsit o altă familie am prins drag de ea. E pui și știi cum sunt puii. Am zis că unde sunt doi, cresc și trei, așa că am rămas în casă cu trei căței”, a adăugat Cosmin.

Cosmin a mai povestit că primul cățeluș pe care l-a cumpărat a fost de pe o platformă online, cumpărându-l ca fiind chihuahua, însă s-a dovedit a fi chihuahua lup, băiat.