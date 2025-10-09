Irina Columbeanu a vorbit despre relația pe care o are cu Mr. Pink, soțul mamei ei, Monica Gabor.

Ce spune Irina Columbeanu

Monica Gabor, mama Irinei Columbeanu, și-a refăcut viața după divorțul de Irinel Columbeanu. Aceasta s-a stabilit în SUA. Aici l-a întâlnit pe Mr. Pink, bărbatul care a devenit tatăl vitreg al Irinei. Tânăra a povestit ce relație are cu acesta.

„Relația mea cu el a început de la trei ani, când am fost eu pentru prima dată în America și l-am întâlnit. Și de atunci am amintiri foarte frumoase cu el. Mereu ascultam… avem noi un cântec de la Rihanna, cred. „Oh nana, what’s my name” şi mereu cântam împreună acel cântec. Era foarte frumos și mereu a fost acolo pentru mine”, a povestit Irina, conform unica.ro.

„Doar el o ajuta pe mama mea să vină să mă vadă în fiecare weekend și mereu a susținut-o, și pe ea, și pe mine. Deci este un om foarte generos și are o inimă foarte mare. E călduros, e foarte amuzant, mereu râdem mult împreună”, a adăugat.

„Îmi place foarte mult de el”

Irina Columbeanu mărturisește că îl place pe Mr. Pink. Tânăra consideră că mama ei a făcut „o alegere foarte bună”.

„Și… da, la 3 ani ne-am întâlnit și după am mai venit o dată în America, la 9 ani, și atunci a fost foarte minunat cu mine. Și după, când m-am mutat, adică atunci când părinții mei au luat decizia să mă mut foarte rapid, el din prima a susținut tot procesul și m-a primit cu brațele deschise”, a spus .

„Deci nu pot să zic efectiv nimic negativ despre el, pentru că este un om cu sufletul foarte mare. Este și budist. Și îmi place foarte mult de el. Mama mea a făcut o alegere foarte bună”, a mai povestit Irina Columbeanu.