Cum se înțelege Șerban Huidu cu Giulia, cumnata sa. Realizatorul TV s-ar fi împotrivit relației dintre cântăreață și fratele său

De mai bine de 17 de ani, Vlad Huidu, fratele lui , trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de cântăreața Giulia Anghelescu. Însă, la începutul relației, au existat zvonuri potrivit cărora Șerban Huidu nu ar fi fost deloc încântat și s-ar fi împotrivit relației dintre fratele său și cântăreață.

Cum se înțelege Șerban Huidu cu Giulia, cumnata sa

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu formează unul dintre cele mai frumoase și sudate cupluri din showbizul românesc. Cei doi s-au căsătorit în 2022 și au împreună doi copii, o fetiță pe nume Sabina Antonia și un băiețel, Eduard Mikael.

La începutul relației au existat numeroase zvonuri potrivit cărora Șerban Huidu, nu ar fi fost încântat de alegerea făcută de fratele său și și-ar fi dorit ca acesta să pună punct relației cu cântăreața Giulia.

Într-un interviu recent, Giulia Anghelescu a mărturisit cum se înțelege cu cumnatul său, dar și cum au primit-o în familie părinții lui Vlad Huidu.

„ Am o relație tare frumoasă cu socrul meu și mă bucur că încă de la început am găsit sprijin la el ori de câte ori am avut nevoie.

Cu siguranță lucrurile ar fi stat la fel și cu mama lui Vlad dacă ar mai fi fost printre noi. A fost o femeie extraordinară de la care am învățat enorm de multe lucruri, deși viața nu ne-a dat prea mult timp împreună.

Nu cred că și-au dorit niciodată mai mult decât ca băiatul lor să fie fericit și n-a fost niciun moment în care să mă facă să cred că n-aș putea fi eu femeia de la brațul fiului lor”, a mărturisit Giulia în interviul acordat revistei Viva .

În ceea ce privește relația cu Șerban Huidu, Giulia a oferit un răspuns elegant

„Eu l-am considerat întotdeauna pe Șerban parte din familia mea și faptul că, poate, la un moment dat am avut unele divergențe cred că s-a datorat doar grijii pe care i-a purtat-o dintotdeauna lui Vlad ca frate mai mare.

Îl admir pentru faptul că mi-a fost model ca om de radio și îl respect pentru că e fratele bărbatului pe care îl iubesc și știu că, indiferent de situație, mă pot baza pe prietenia lui”, a explicat cântăreața.

În cadrul emisiunii „40 de întrebări” care va fi difuzată duminică la Kanal D, Șerban Huidu a vorbit despre accidentul în care a fost implicat în anul 2011, accident soldat cu moartea a trei persoane.

Chiar dacă nu a suferit răni fizice, accidentul în care a fost implicat i-a provocat un mare impact emoțional lui Șerban Huidu.

Mai sincer ca niciodată, prezentatorul TV a făcut mărturisiri tulburătoare în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” care va fi difuzată duminică la 22:00 la Kanal D.

„Accidentele mele m-au făcut, poate, să nu fiu atât de incisiv (…). La tribunal, eu nu am pledat nevinovat, eu am pledat vinovat (…).

Mai ales, după accidentele mele, au fost situații în care m-am gândit bine dacă pot să merg mai departe sau nu”, sunt doar câteva declarațiile făcute de Șerban Huidu la întrebări referitoare la accidentul din 2011.