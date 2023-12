Cum se menține Amalia Enache în formă, la 46 de ani. Vedeta de la Pro TV a dezvăluit micile ei secrete

În vârstă de 46 de ani, Amalia Enache este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri de la noi din țară.

De curând, cum reușește să se mențină în formă. Potrivit acesteia, îi asigură organismului pauzele alimentare necesare pentru efectuarea digestiei și are grijă să înceapă orice masă cu salată.

Cum își menține Amalia Enache silueta

După ce cunoscuta prezentatoare în luna februarie a acestui an, aceasta a pierdut mai multe kilograme, ajungând la greutatea din liceu.

Cu toate acestea, Amalia Enache a mărturisit că pentru a se menține în formă respectă un regim alimentar sănătos, dar fără restricții.

„Păstrez măsura și aplic aceste trucuri despre care am aflat recent și anume salată înainte de fiecare masă, care e așa ca un fel de pansament și nu lasă glucoza să ia viteză spre sânge. O dată pe zi beau înainte de masa de prânz un pahar cu oțet de mere.

Păstrez regula a maximum 3 mese cu nimic între mese și a porțiilor mai minimaliste. În rest mănânc de toate. Pauza între mese este cam de 5-6 ore și rezist, nu am nicio problemă.

Am citit foarte mult, nu am fost niciodată în viața mea la un nutriționist să-mi facă o dietă personalizată, dar recent a fost Jessie Inchauspe, supranumită regina glucozei, în România, la o conferință. Am cunoscut-o, am stat de vorbă cu ea, i-am citit cartea Revoluția glucozei”, a spus declarat Amalia Enache, notează .

Amalia Enache petrece Crăciunul în Spania

Se pare că vedeta și-a programat o vacanță pe final de an, mai exact a ales să petreacă sărbătorile în Spania , Alma.

„Pe 24 decembrie în ajun, odată cu sania lui Moș Crăciun, pleacă și avionul nostru, mergem prin Spania și sper că ne duce până în Asia”, a mai precizat Amalia Enache, potrivit sursei menționate.