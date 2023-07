Cum se menține în formă Antonia, la 34 de ani. Artista a dezvăluit secretul siluetei sale de invidiat: „Cel mai des mănânc ...”

Antonia este una dintre artistele care, atunci când postează o imagine, adună mii de aprecieri. În vârstă de 34 de ani, vedeta a descoperit secretele unui corp de invidiat și știe ce are de făcut pentru a se menține sănătoasă. Chiar și așa, uneori mai „trișează” pentru a-și face unele mici bucurii.

Ce dietă ține Antonia, la 34 de ani

Nu mai este niciun secret faptul că Antonia este una dintre cele mai sexy femei din România. Iubita lui Velea are un trup sculptat, .

„Da, fac sport, cam de trei ori pe săptămână, chiar și de cinci ori atunci când timpul îmi permite. Merg mereu la sală cu Alexandru, ne antrenăm împreună, mă ajută și mă motivează foarte mult”, a declarat aceasta, notează .

Vedeta este conștientă de atuurile pe care le are și ar fi și păcat să le țină ascunse. Unul dintre ele este corpul perfect pe care îl etalează mereu cu mândrie. Secretul ei pentru o siluetă de invidiat nu este doar gena buna, ci și o disciplină de fier.

„Încerc să respect anumite principii alimentare, mai ales că fac și sport pentru a mă menține în formă și pentru a avea corpul mult dorit. Cel mai des mănânc piept de pui la grătar sau vită la grătar cu multe legume, salate. Dar nu înseamnă că nu îmi fac și mici bucurii și nu mănânc și dulciuri sau junk food, de exemplu, dar mult mai rar.

Nu am ținut diete care mi-au dăunat, am fost întotdeauna adepta unui stil de viață din care sportul să nu lipsească și grija față de regimul alimentar, plus genetica, așa că nu am avut fluctuații mari de greutate decât în perioada celor trei sarcini”, a mai dezvăluit Antonia.

Motivul pentru care Antonia și Alex Velea amână nunta

Antonia și Alex Velea se numără printre cele mai longevive și admirate cupluri din lumea showbiz-ului românesc. Încă de la începuturile relației lor, au fost puși la încercare de diverse obstacole și dificultăți, însă au demonstrat că sunt capabili să depășească cu succes orice provocări.

Cei doi amorezi au împlinit un deceniu împreună și au o familie frumoasă, cu trei copii. Cu toate acestea, nu s-au căsătorit încă, deși s-au logodit în 2021. Recent, Alex Velea a declarat că nici anul acesta nu vor face nunta. Motivele pentru această decizie nu au fost specificate.

Vedeta a menționat că programul lor este extrem de ocupat, ceea ce face dificilă finalizarea tuturor detaliilor pentru evenimentul fericit.

„O să urmeze, dar nu știu când, nu cred că anul asta… Avem concerte, mereu pe drumuri, e nebunie…”, a declarat Alex Velea, potrivit .