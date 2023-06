Cum se menține în formă Dana Sota. Vedeta a dezvăluit secretul pentru silueta de adolescentă: „Meniul meu este format din două mese”

Dana Sota este o personalitate care se bucură de și este un exemplu pentru femei și tinere. Ea a dezvoltat obiceiuri sănătoase încă de la o vârstă fragedă, inclusiv adoptarea postului intermitent și o alimentație echilibrată.

Dana Sota: Secretul pentru o formă fizică de invidiat

Dana Sota împărtășește secretul ei pentru o astfel de formă fizică. De când era copil, femeia a ținut post intermitent și a refuzat întotdeauna să consume micul dejun, un obicei pe care îl menține și în prezent. Ea a dezvăluit că nu este o fană a dulciurilor și nici o persoană mâncăcioasă, iar după ce a început să se informeze despre cum organismul este afectat de zahăr, a decis să renunțe complet la acesta.

Ea adoptă bazat pe două mese principale pe zi. Prima masă are loc la prânz, iar cea de-a doua în jurul orei 18:00. Dana preferă alimente ușoare pentru prânz, cum ar fi iaurturi și cereale. În ceea ce privește masa de seară, ea optează pentru o combinație de proteine și carbohidrați, alături de o cantitate generoasă de legume. Astfel, meniul ei include o gamă variată de alimente sănătoase, asigurându-se că primește atât substanțele nutritive necesare, cât și o varietate de gusturi și texturi.

„Meniul este sărac, nu mă înfometez, dar nici nu mănânc foarte mult. Nu am mâncat niciodată foarte mult, nu am fost o mâncăcioasă, ăsta a fost norocul meu.Nu mi-au plăcut nici dulciurile, după care am și citit despre ele. Nu doar că nu ne fac bine că ne îngrășăm, dar zahărul produce acel efect de glicație, când fibrele de colagen de lipesc de molecule de zahăr și provoacă riduri, atunci l-am scos de pe lista mea aproape de tot. Meniul meu este format din două mese, țin acest post intermitent de când mă știu, nu am mâncat niciodată masa de dimineața, refuzam să mănânc și perpetuează până în ziua de astăzi.

Prima masă este în jurul orei 12 și este micul dejun, de fapt, format dintr-un iaurt, ceva simplu, următoarea masă este între 17:30-18:00, apoi începe postul. Am adus ora cinei mai devreme, înainte era la ora 20:00.”, a povestit Dana Sota, potrivit .

Operațiile estetice, un ajutor în limitele bunului simț

Dana Sota are o opinie favorabilă în ceea ce privește operațiile estetice, însă consideră că acestea ar trebui realizate cu responsabilitate și în măsura necesară, evitând exagerările. Ea încurajează femeile să fie conștiente de momentul în care trebuie să se oprească din corectarea „imperfecțiunilor”.

„În principiu, ele pot fi de mare ajutor, dacă știm cum să le facem și știm când să ne oprim, mai ales. Înțeleg că atunci când începi să faci mici ajustări, nu te mai poți opri, mereu vrei tot mai mult. Consideră că așa cu bun gust și cu bun simț sigur, de ce nu”, a mai spus Diana Sota.