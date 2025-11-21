B1 Inregistrari!
Cum s-au fotografiat Raluka și iubitul ei, în vacanță: „Te iubesc”. Ce diferență de vârstă este între artistă și omul de afaceri

21 nov. 2025, 13:51
Cum s-au fotografiat Raluka și iubitul ei, în vacanță: „Te iubesc”. Ce diferență de vârstă este între artistă și omul de afaceri
Sursa foto: Instagram - @ralukaoffcial
Raluka și iubitul ei au fugit de frigul din România și se bucură de soare și relaxare, în Mexic. Una dintre fotografiile postate de artistă din vacanță i-a pus pe fani pe gânduri, mulți bănuind că cei doi s-au căsătorit. 

Ce fotografie a postat Raluka cu ea și iubitul ei, în vacanță

Raluka și Guy Kouris trăiesc o frumoasă și discretă poveste de dragoste. În ciuda diferenței de vârstă de 22 de ani, fiecare pare să fi găsit în celălalt ceea ce căuta.

Acum, cuplul a lăsat în urmă frigul din România și a plecat într-o vacanță exotică, într-o destinație extrem de populară din Mexic: Tulum. Un InstaStory postat de artistă le-a atras, însă, atenția fanilor. Cântăreața a postat o fotografie în timp ce își ține de mână iubitul, iar pe inelarele celor doi îndrăgostiți se pot vedea două bijuterii ce par să aducă cu verighetele.

Fotografia a fost însoțită și de un mesaj romantic, ceea ce a făcut să alimenteze speculațiile privind o posibilă căsătorie: „Tu! Te iubesc!”.

Secțiunea de comentarii a InstaStory-ului s-a umplut de mesaje de felicitări, cu toate că Raluka nu a confirmat căsătoria cu omul de afaceri.

Cum s-a cunoscut Raluka cu Guy Kouris

Raluka l-a cunoscut pe Guy Kouris, un om de afaceri cu 22 de ani mai în vârstă, într-o vacanță în Mexic, acolo unde bărbatul deține un complex turistic.

„E o poveste superbă, de film. Așa trebuia să fie. Au fost 7 miliarde de motive pentru care eu nu trebuia să ajung în acel punct și totuși am ajuns.

Eram în vacanță. În seara în care l-am întâlnit, prietenii mei toți au adormit. Nu mi-au mai răspuns la telefon și a trebuit să stau singură. Am stat la povești vreo 6 ore. I-am povestit despre mine, iar el mi-a povestit despre el, dar nu prea.

Am aflat după câteva zile cine e, ce face. Îi place foarte tare că muncesc foarte mult, că sunt ambițioasă și un om care are un țel în viață. Suntem compatibili din toate punctele de vedere”, a povestit Raluka, în podcastul „DilEMMA cu Emma de la ZU”.

