Cuplul Harry și Meghan lucrează la filme, câteva seriale TV și alte emisiuni pentru Netflix. Ce sumă de bani au primit

În ciuda speculațiilor cu privire la încheierea înțelegerii cuplului cu Netflix, directorul de conținut al companiei spune că lucrează, de fapt, la „o grămadă” de proiecte.

Au cumpărat drepturile pentru cel mai bine vândut roman de dragoste

În timpul unui eveniment de previzualizare a conținutului Netflix din 2024, s-a aflat că perechea Harry și Megan lucrează pentru un film, scenariile unor seriale și pentru alt fel de conținut televizat, potrivit .

Bela Bajaria, directorul de conținut Netflix, spune că cei doi: „Au câteva emisiuni fără scenariu la care lucrează cu Brandon [Reigg]. Și au, de fapt, o mulțime de alte proiecte în dezvoltare: un film, un serial, la care lucrează.”

Detaliile au fost minime, dar anul trecut cei doi au cumpărat drepturile pentru cel mai bine vândut roman de dragoste al lui Carley Fortune, Meet Me at the Lake.

Colaborare cu Netflix pentru 100 de milioane de dolari

Acordul Netflix a fost semnat în 2020 și se pare că valorează aproximativ 100 de milioane de dolari. De atunci, au apărut într-o serie documentară numită Harry & Meghan, precum și în Heart of Invictus, despre evenimentul sportiv global fondat de Harry, și într-o serie de interviuri numite Live To Lead.

În 2022, un serial animat numit Pearl, creat de Meghan și produs de David Furnish, a fost anulat.

Anul trecut, s-a anunțat că afacerea de milioane pe care o începuse cuplul Harry&Meghan cu Spotify urma să se încheie după ce doar unul dintre proiecte a ajuns la bun sfârșit.

La începutul acestei săptămâni, s-a zvonit că un director important din compania de producție a perechii, Archewell, și-a dat demisia, în urma plecării mai multor alte persoane importante în ultimul an.