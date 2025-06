„Dacă n-am avut când eram mică, acum îmi doresc”. Ce a cerut Andreea Bănică de ziua ei

Zilele trecute, și-a aniversat ziua de naștere, dar și ziua în care ea și Lucian Mitrea au devenit oficial o .

Ce cadou și-a dorit

Andreea Bănică și Lucian Mitrea sunt împreună de peste 30 de ani, dintre care 17 ani cu acte, conform .

Zilele trecute, cei doi au ziua de naștere a Andreei, dar și ziua în care au devenit oficial o familie. Au avut aproape nașii și prietenii apropiați, însă cadoul sărbătoritei a fost amânat.

„Inițial, de ziua mea de naștere, am venit în București pentru că am avut de filmat, iar el a trebuit să plece în Italia. Atât de mult au întârziat cursa, încât n-a mai plecat. A stat în aeroport vreo 7 ore, după care n-a mai putut să plece. S-a întors acasă, era rupt de oboseală și supărat și nervos. Iar ziua mea de naștere a fost a doua zi oarecum. Împreună cu nașii și niște prieteni dragi am ieșit în oraș, iar el trebuia să mă surprindă în Italia cu un cadou, și-a luat la el tot ce-i trebuia ca să ia cadoul. N-a mai apucat să mai plece, n-a mai luat cadoul, dar l-a pus acolo bine. A zis: “Pentru data viitoare când o să plec”. Să sperăm!”, a povestit artista.

Ea spune că și-a dorit geantă de ziua ei: „Da, eu îi dau link-ul cu ce-mi doresc de ziua mea. Nu am mari dorințe: o geantă! Ce poate să-și dorească o femeie de ziua ei? Nu știu, o pereche de pantofi, o geantă, o rochie. Asta vor femeile. Dacă n-am avut când eram mică, acum îmi doresc. O altă geantă. Încă una”.