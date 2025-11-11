Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat după aproape 20 de ani de căsnicie. Ei au făcut anunțul despărțirii la început de an. Acum, Daciana a vorbit despre cum își va organiza timpul de Sărbători, cu copiii.

Timp împărțit

Daciana Sârbu și Victor Ponta sunt părinții a două fete: Irina (17 ani) și Maria( 11 ani). De asemenea, Ponta mai are un băiat, pe Andrei, dintr-o relație anterioară.

Acum, în apropierea Sărbătorilor, Daciana a fost întrebată ce program va avea cu fetele sale și cum vor petrece timp cu tatăl lor.

„Nu e ceva ce trebuie să stabilim oficial. Ne adaptăm în funcție de cum vrea fiecare. Oricum vom face Sărbătorile și cu părinții mei ca în fiecare an, nu se va întâmpla altfel nici anul acesta. Pus că Irina e mare acum”, a răspuns Daciana, pentru Click.

„Noi suntem un exemplu pentru copii”

Fosta soție a lui Victor Ponta a mărturisit că încearcă să fie un exemplu pentru copiii săi. Acțiunile contează mult mai mult decât vorbele, mai ales atunci când vine vorba de adicții.

„Cred că punctual fiecare copil, fiecare situație trebuie luată din timp, în momentul în care sesizezi că se întâmplă ceva. Am observat din experiența mea și a altora că trebuie să prinzi acel moment să intervii ca să nu fie nici prea târziu”, a mărturisit aceasta.

„În orice situație de acest gen, chiar dacă e gravă sau mai puțin gravă, copilul trebuie să simtă că ești lângă el, că faci și tu eforturi alături de el și că respecți și tu niște reguli. Noi suntem exemplu pentru copii, nu doar prin ceea ce spunem, dar mai ales prin ceea ce facem”, a adăugat.

2025, un an complicat

Daciana Sârbu mărturisește, de asemenea, că se află într-o perioadă de recuperare în momentul de față.

„A fost și nu a fost un an complicat. Am simțit mai degrabă că am ieșit dintr-o perioadă complicată care cumva s-a încheiat prin 2024. Sunt într-o perioadă de recuperare acum. Nu a fost un an ușor din multe puncte de vedere, și ca bussines, și ca situație economică. Mi se pare că trebuie să te adaptezi permanent, ceea ce e destul de obositor”, a declarat Daciana.