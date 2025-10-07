, cunoscută drept Dalida din „ ”, a vorbit despre cum au ajutat-o kilogramele „în plus” în carieră. Aceasta spune că aspectul fizic a făcut-o să fie mai autentică.

Așteptări, standarde și tipare

Actrița mărturisește că există anumite standarde și tipare în societate, însă ea nu s-a simțit niciodată constrânsă de ele, ba chiar din contră.

„Da, recunosc că industria și publicul au anumite așteptări, standarde, tipare… Dar eu nu m-am simțit niciodată constrânsă să mă schimb, să fiu acceptată. Dimpotrivă: am avut doar de câștigat cu kilogramele mele în plus. M-au făcut să fiu mai autentică, mai apropiată de oameni și, sincer, mai ușor de iubit de public”, a spus ea, pentru Viva.

„În ceea ce privește regizorii sau rolurile, am înțeles că uneori contează imaginea, dar mult mai mult contează energia, talentul, capacitatea de a te transforma și de a aduce ceva real în personaj. Eu am muncit mereu pentru asta, iar corpul meu n-a fost niciodată un obstacol, ci parte din identitatea mea artistică”, a adăugat.

Cine ești cu adevărat?

Ecaterina Ladin consideră că este mult mai important cine ești tu cu adevărat ca om mai mult decât dacă te încadrezi sau nu în standardele de frumusețe ale societății. Caracterul și autenticitatea sunt valori mult mai importante, conform actriței.

Mai mult, aceasta spune că identifică mai ușor oamenii care o apreciază pentru cine este ea ca om și actriță, nu pentru aspectul fizic.

„Presiunea de a mă conforma standardelor? Poate că o simte toată lumea, dar eu am avut foarte clar în minte ce vreau să transmit și cine sunt. Și am învățat că oamenii te apreciază pentru cine ești cu adevărat, nu pentru cifre sau centimetri. Așa că am ales să rămân fidelă mie însămi, și asta mi-a adus satisfacție, încredere și, în final, bucurie în carieră”, a mărturisit actrița.