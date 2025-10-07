B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Dalida din „Las Fierbinți”: „Am avut doar de câștigat cu kilogramele mele în plus”. Cum au ajutat-o în carieră

Dalida din „Las Fierbinți”: „Am avut doar de câștigat cu kilogramele mele în plus”. Cum au ajutat-o în carieră

Selen Osmanoglu
07 oct. 2025, 12:56
Dalida din „Las Fierbinți”: „Am avut doar de câștigat cu kilogramele mele în plus”. Cum au ajutat-o în carieră
Schimbări radicale în viața Ecaterinei Ladin. Dalida din „Las Fierbinți” își schimbă domiciliul. Sursa foto: Instagram/ @ecaterina.ladin
Cuprins
  1. Așteptări, standarde și tipare
  2. Cine ești cu adevărat?

Ecaterina Ladin, cunoscută drept Dalida din „Las Fierbinți”, a vorbit despre cum au ajutat-o kilogramele „în plus” în carieră. Aceasta spune că aspectul fizic a făcut-o să fie mai autentică.

Așteptări, standarde și tipare

Actrița mărturisește că există anumite standarde și tipare în societate, însă ea nu s-a simțit niciodată constrânsă de ele, ba chiar din contră.

„Da, recunosc că industria și publicul au anumite așteptări, standarde, tipare… Dar eu nu m-am simțit niciodată constrânsă să mă schimb, să fiu acceptată. Dimpotrivă: am avut doar de câștigat cu kilogramele mele în plus. M-au făcut să fiu mai autentică, mai apropiată de oameni și, sincer, mai ușor de iubit de public”, a spus ea, pentru Viva.

„În ceea ce privește regizorii sau rolurile, am înțeles că uneori contează imaginea, dar mult mai mult contează energia, talentul, capacitatea de a te transforma și de a aduce ceva real în personaj. Eu am muncit mereu pentru asta, iar corpul meu n-a fost niciodată un obstacol, ci parte din identitatea mea artistică”, a adăugat.

Cine ești cu adevărat?

Ecaterina Ladin consideră că este mult mai important cine ești tu cu adevărat ca om mai mult decât dacă te încadrezi sau nu în standardele de frumusețe ale societății. Caracterul și autenticitatea sunt valori mult mai importante, conform actriței.

Mai mult, aceasta spune că identifică mai ușor oamenii care o apreciază pentru cine este ea ca om și actriță, nu pentru aspectul fizic.

„Presiunea de a mă conforma standardelor? Poate că o simte toată lumea, dar eu am avut foarte clar în minte ce vreau să transmit și cine sunt. Și am învățat că oamenii te apreciază pentru cine ești cu adevărat, nu pentru cifre sau centimetri. Așa că am ales să rămân fidelă mie însămi, și asta mi-a adus satisfacție, încredere și, în final, bucurie în carieră”, a mărturisit actrița.

Tags:
Citește și...
Oana și Viorel Lis stau în frig de frica facturilor: „Eu îmi mai vând din lucruri, că e foarte greu”. Cât au avut de plătit în ultima lună
Monden
Oana și Viorel Lis stau în frig de frica facturilor: „Eu îmi mai vând din lucruri, că e foarte greu”. Cât au avut de plătit în ultima lună
Dana Rogoz, despre întâlnirea cu Ion Iliescu: „Prima oară când chiar m-am simțit extraordinar de prost și rușinată”. Ce s-a întâmplat
Monden
Dana Rogoz, despre întâlnirea cu Ion Iliescu: „Prima oară când chiar m-am simțit extraordinar de prost și rușinată”. Ce s-a întâmplat
Claudia Pătrășcanu și-a sărbătorit ziua de naștere. Care este cea mai mare dorință a artistei
Monden
Claudia Pătrășcanu și-a sărbătorit ziua de naștere. Care este cea mai mare dorință a artistei
Horia Brenciu, mărturisire emoționantă despre debutul său în televiziune: „A fost cea mai bună și nebună decizie”
Monden
Horia Brenciu, mărturisire emoționantă despre debutul său în televiziune: „A fost cea mai bună și nebună decizie”
(VIDEO) Dorian Popa a intrat în rând cu lumea. Bărbatul s-a căsătorit în Maldive, iar mama lui n-a fost prezentă la eveniment
Monden
(VIDEO) Dorian Popa a intrat în rând cu lumea. Bărbatul s-a căsătorit în Maldive, iar mama lui n-a fost prezentă la eveniment
Serghei Mizil, despre cum a făcut avere pe timpul lui Ceaușescu: „Ne descurcam”/ „Nu duceam lipsă de bani”
Monden
Serghei Mizil, despre cum a făcut avere pe timpul lui Ceaușescu: „Ne descurcam”/ „Nu duceam lipsă de bani”
Anda Adam: „Am fost tocilară, nu degeaba am fruntea lată”. Ce studii are cântăreața
Monden
Anda Adam: „Am fost tocilară, nu degeaba am fruntea lată”. Ce studii are cântăreața
Minodora a făcut confesiuni emoționante: „Prefer să mor eu înaintea lui”. Ce înseamnă soțul ei pentru ea
Monden
Minodora a făcut confesiuni emoționante: „Prefer să mor eu înaintea lui”. Ce înseamnă soțul ei pentru ea
Ritualul pe care Andreea Marin îl face în fiecare dimineața: „Acest exercițiu este extraordinar, te face conștient”
Monden
Ritualul pe care Andreea Marin îl face în fiecare dimineața: „Acest exercițiu este extraordinar, te face conștient”
Mihai Trăistariu critică politicienii care îi trimit pe studenți la muncă, după tăierea burselor: „Unde să lucreze? Să facă striptease?”
Monden
Mihai Trăistariu critică politicienii care îi trimit pe studenți la muncă, după tăierea burselor: „Unde să lucreze? Să facă striptease?”
Ultima oră
14:28 - Oana și Viorel Lis stau în frig de frica facturilor: „Eu îmi mai vând din lucruri, că e foarte greu”. Cât au avut de plătit în ultima lună
14:28 - Ministerul Educației suspendă cursurile în patru județe, din cauza vremii! Unde, mai exact, nu se vor face ore miercuri
14:18 - Dana Rogoz, despre întâlnirea cu Ion Iliescu: „Prima oară când chiar m-am simțit extraordinar de prost și rușinată”. Ce s-a întâmplat
13:55 - Ce poți face cu familia într-o zi ploioasă? Idei distractive pentru momente de neuitat
13:53 - Românii, tot mai atenți la fiecare leu: „Acum, mai mult ca oricând, oamenii sunt în căutare de oferte”
13:52 - Mihai Daraban: Expertiza operatorilor din Constanța, recunoscută de partenerii kazahi și chinezi
13:44 - Prima țară condusă de femei! A reușit să reducă cu 81,1% diferența dintre genuri
13:34 - Premieră juridică în Cluj: Custodia unui câine, disputată de actualul și fostul stăpân. Ce a decis instanța
13:16 - Alexandru Rafila despre concedierile din administrație: „Scopul nu este de a da oamenii afară, ci de a reduce cheltuiele la nivelul administrațiilor locale” (VIDEO)
13:14 - Ministrul Mediului, în contextul alertelor meteo emise: „Vom da constant informații. Suntem în legătură cu absolut toate autoritățile competente”