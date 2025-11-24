Damian Drăghici a vorbit despre momentul în care s-a apropiat de mama sa, pe care a cunoscut-o cu adevărat abia la vârsta de 49 de ani. Acum, artist e deja părinte și mama sa a intrat activ în viața copiilor săi.

Ce a spus Damian Drăghici despre copilărie și mama sa

„Părinții mei biologici s-au despărțit când eram foarte mic. Am fost crescut, iubit și adorat de bunicii mei, mama Nina și tata Sandu, părinții tatălui meu. N-am simțit nicio lipsă, pentru că am avut parte de multă iubire, atenție și grijă. M-au crescut împreună cu mătușa mea Daniela (Lălica), unchiul ei Lulu, unchiul Ionel și soția lui, Leana. Am avut, practic, trei-patru perechi de părinți. Le sunt profund recunoscător tuturor, au fost îngerii mei”, a explicat artistul.

Întrebat cum a fost reconectarea cu mama sa, atunci când el sărise deja de 49 de ani, Damian Drăghici a răspuns: „Știam cine este mama mea, dar până atunci nu ținuserăm legătura prea mult. După nașterea lui Andrei, în 2019, ne-am apropiat și acum avem o relație frumoasă și apropiată. Bineînțeles că i-a cunoscut pe amândoi copiii – pe Niculina și pe Andrei. Este o bunică fericită”.

Damian Drăghici provine dintr-o familie de muzicanți legendari

Acesta a vorbit, într-un interviu pentru VIVA!, și despre modul în care rădăcinile sale i-au influențat cariera.

„Cred că abia în ultimii ani am început să înțeleg cu adevărat această moștenire, mai ales prin proiectul Meditații Lăutărești, unde totul e despre autenticitate – muzică, povești, stil de viață. Am avut norocul să mă trag dintr-un neam de lăutari legendari: Damian Luca, fratele bunicului meu; Fănică Luca, marele profesor de nai din anii 60, care mi-a fost străunchi; Romica Puceanu, mătușa mea – fina mamei și cumnata ei; și Fărâmiță Lambru, cumnatul bunicului care m-a crescut. Am trăit printre ei, le-am auzit poveștile, le-am simțit viața, bucuriile și dramele. Nu le-am citit, le-am trăit – sunt în mine”, a mai susținut Damian Drăghici, pentru .

Ce a spus Damian Drăghici despre singurătate

Într-un interviu mai vechi, artistul pentru care tot mai mulți oameni se simt singuri, deși sunt mereu înconjurați de alți semeni de-ai lor.

„În momentul când intri înăuntru (în familie, comunitate) și ești recunoscător, faci parte din întreg. Ești unul cu ceilalți, nu mai există separare.

De asta mulți dintre noi suferim de singurătate, dar cum e posibil să suferi de singurătate când trec pe lângă tine sute de oameni? Nu, ești doar deconectat. Dacă ai destulă compasiune și empatie față de ceilalți, nu ai cum să fii deconectat. Înseamnă că ești prea mult în mintea ta, judeci și încerci să rezolvi o ecuație.

Am un lucru care mi se întâmplă: dacă pe stradă văd pe cineva care-și trage piciorul, dacă văd un copil cu o rană imediat eu simt asta în corp. E o empatie, dar instantă”, a explicat Damian Drăghici, în podcastul „Altceva”.