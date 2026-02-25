După un an marcat de reveniri importante pe scenă, Dan Bălan a atras atenția publicului nu doar prin muzică, ci și prin aparițiile recente. Concertul susținut la începutul acestui an, la Chișinău, a stârnit reacții intense în mediul online, unde imaginile au fost analizate în detaliu de fani.

Ce reacții a generat concertul „Soundstalgic” din Chișinău

Spectacolul „Soundstalgic”, organizat în , a fost apreciat de publicul prezent în sală, care l-a descris drept un eveniment memorabil. Totuși, odată cu apariția fragmentelor video pe TikTok, reacțiile s-au mutat rapid în mediul online, unde atenția s-a concentrat mai ales asupra felului în care artistul arată. Mulți utilizatori au spus că nu l-au recunoscut imediat, fiind surprinși de schimbarea fizică vizibilă.

De ce spun fanii că artistul este „de nerecunoscut”

În descrierea unuia dintre clipurile virale apare mesajul „Dan Bălan de nerecunoscut”, formulare care a alimentat rapid discuțiile din secțiunea de comentarii. Fanii au exprimat îngrijorări legate de starea sa de sănătate, observând o transformare bruscă față de aparițiile anterioare.

„A îmbătrânit brusc, sper să nu sufere de vreo boală grea. Superartist, are voce, carismă, tot”, a scris un utilizator. Alții au adăugat: „Îmi pare rău, arată straniu… Dar vocea este inegalabilă” sau „Sigur este Dan Bălan? Parcă nu îmi vine să cred. Nici vocea nu pare a lui”, au scris unii fani pe rețelele sociale, potrivit Libertatea.

Cum se compară apariția cu cea de la București

O parte dintre comentarii fac trimitere directă la concertul susținut la Sala Palatului, în toamna anului 2025, când artistul arăta vizibil diferit. Internauții au remarcat că, la București, părea într-o formă foarte bună, ceea ce a amplificat contrastul perceput acum. „Foarte mult a slăbit. Oare ce s-a întâmplat cu el?” sau „Nu pot să cred, nici nu mai seamănă” sunt reacții frecvent întâlnite.

În filmările distribuite online, artistul apare mai slab decât în trecut și poartă ochelari, elemente care au alimentat și mai mult speculațiile. „Ceva nu-i normal cu el, e foarte straniu”, „Știe cineva de ce este atât de schimbat?” și „E schimbat tare, parcă nu este Dan Bălan” sunt alte mesaje care circulă intens pe platformă.