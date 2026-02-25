B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Dan Bălan, reacții intense după concertul din Chișinău. Ce spun fanii despre apariția recentă a artistului (GALERIE FOTO, VIDEO)

Dan Bălan, reacții intense după concertul din Chișinău. Ce spun fanii despre apariția recentă a artistului (GALERIE FOTO, VIDEO)

B1.ro
25 feb. 2026, 14:10
Dan Bălan, reacții intense după concertul din Chișinău. Ce spun fanii despre apariția recentă a artistului (GALERIE FOTO, VIDEO)
+ 3 poze | Vezi galeria
captură video: TikTok
Cuprins
  1. Ce reacții a generat concertul „Soundstalgic” din Chișinău
  2. De ce spun fanii că artistul este „de nerecunoscut”
  3. Cum se compară apariția cu cea de la București

După un an marcat de reveniri importante pe scenă, Dan Bălan a atras atenția publicului nu doar prin muzică, ci și prin aparițiile recente. Concertul susținut la începutul acestui an, la Chișinău, a stârnit reacții intense în mediul online, unde imaginile au fost analizate în detaliu de fani.

Ce reacții a generat concertul „Soundstalgic” din Chișinău

Spectacolul „Soundstalgic”, organizat în Republica Moldova, a fost apreciat de publicul prezent în sală, care l-a descris drept un eveniment memorabil. Totuși, odată cu apariția fragmentelor video pe TikTok, reacțiile s-au mutat rapid în mediul online, unde atenția s-a concentrat mai ales asupra felului în care artistul arată. Mulți utilizatori au spus că nu l-au recunoscut imediat, fiind surprinși de schimbarea fizică vizibilă.

@rizicuminesauiesi3♬ sunet original – ⚡𝐇𝐮𝐥𝐢𝐠𝐚𝐧𝐜𝐚⚡

De ce spun fanii că artistul este „de nerecunoscut”

În descrierea unuia dintre clipurile virale apare mesajul „Dan Bălan de nerecunoscut”, formulare care a alimentat rapid discuțiile din secțiunea de comentarii. Fanii au exprimat îngrijorări legate de starea sa de sănătate, observând o transformare bruscă față de aparițiile anterioare.

„A îmbătrânit brusc, sper să nu sufere de vreo boală grea. Superartist, are voce, carismă, tot”, a scris un utilizator. Alții au adăugat: „Îmi pare rău, arată straniu… Dar vocea este inegalabilă” sau „Sigur este Dan Bălan? Parcă nu îmi vine să cred. Nici vocea nu pare a lui”, au scris unii fani pe rețelele sociale, potrivit Libertatea.

Cum se compară apariția cu cea de la București

O parte dintre comentarii fac trimitere directă la concertul susținut la Sala Palatului, în toamna anului 2025, când artistul arăta vizibil diferit. Internauții au remarcat că, la București, Dan Bălan părea într-o formă foarte bună, ceea ce a amplificat contrastul perceput acum. „Foarte mult a slăbit. Oare ce s-a întâmplat cu el?” sau „Nu pot să cred, nici nu mai seamănă” sunt reacții frecvent întâlnite.

În filmările distribuite online, artistul apare mai slab decât în trecut și poartă ochelari, elemente care au alimentat și mai mult speculațiile. „Ceva nu-i normal cu el, e foarte straniu”, „Știe cineva de ce este atât de schimbat?” și „E schimbat tare, parcă nu este Dan Bălan” sunt alte mesaje care circulă intens pe platformă.

Tags:
Citește și...
Soția lui Florin Prunea dă cărțile pe față! Dezvăluiri șoc despre femeia alături de care trăiește acum: „Noi nu suntem divorțați, așa cum spune el”
Monden
Soția lui Florin Prunea dă cărțile pe față! Dezvăluiri șoc despre femeia alături de care trăiește acum: „Noi nu suntem divorțați, așa cum spune el”
Oana Roman, atac la adresa unor influenceri: „Ideea e că eu am fost în față dinaintea lor”
Monden
Oana Roman, atac la adresa unor influenceri: „Ideea e că eu am fost în față dinaintea lor”
Ce a făcut Teo Trandafir cu primii bani din televiziune. Nimeni nu se aștepta la acest răspuns
Monden
Ce a făcut Teo Trandafir cu primii bani din televiziune. Nimeni nu se aștepta la acest răspuns
Emoții uriașe pentru Kamara. Fiul artistului, Leon, urmează să fie operat
Monden
Emoții uriașe pentru Kamara. Fiul artistului, Leon, urmează să fie operat
Mihai Bendeac și-a aniversat mama pe rețelele de socializare. Artistul a postat un mesaj emoționant pentru cea care l-a crescut
Monden
Mihai Bendeac și-a aniversat mama pe rețelele de socializare. Artistul a postat un mesaj emoționant pentru cea care l-a crescut
Mesajul Oanei Roman pentru mama sa, la doi ani de la deces. Ce i-a transmis vedeta despre Petre Roman
Monden
Mesajul Oanei Roman pentru mama sa, la doi ani de la deces. Ce i-a transmis vedeta despre Petre Roman
Eliza Natanticu a suferit un AVC. Soția lui Cosmin Natanticu a aflat diagnosticul din întâmplare
Monden
Eliza Natanticu a suferit un AVC. Soția lui Cosmin Natanticu a aflat diagnosticul din întâmplare
Oprah Winfrey s-a îngrășat la loc după ce a renunțat la injecțiile pentru slăbit: Toată lumea mi-a spus asta și exact așa s-a întâmplat
Monden
Oprah Winfrey s-a îngrășat la loc după ce a renunțat la injecțiile pentru slăbit: Toată lumea mi-a spus asta și exact așa s-a întâmplat
Cu cât timp înainte sunt filmate, de fapt, probele la Survivor 2026. Nicu a dezvăluit un detaliu important
Monden
Cu cât timp înainte sunt filmate, de fapt, probele la Survivor 2026. Nicu a dezvăluit un detaliu important
Actorul Bogdan Fărcaș despre ororile din Epoca de Aur: „Tata, profesor universitar, stătea cu căciula în mână la aprozar”
Monden
Actorul Bogdan Fărcaș despre ororile din Epoca de Aur: „Tata, profesor universitar, stătea cu căciula în mână la aprozar”
Ultima oră
15:10 - Polițist de frontieră, proxenet și traficant de minore. Cu ce-și mai petrec timpul agenții statului
15:06 - Cât plătesc românii pentru gaze față de Spania, Italia și Franța. Diferențele sunt uriașe
15:06 - Angajații din Guvern, cu tunurile pe Ilie Bolojan. Se tem că rămân fără locuri de muncă (VIDEO)
15:00 - „Campionul” consumului de energie din locuință. Iată de ce îți poate crește factura fără să-ți dai seama
14:59 - E lege în România! Restricții stricte pentru agresorii sexuali. Unde nu mai pot lucra de acum înainte
14:52 - Inflația scade în Uniunea Europeană, dar România rămâne pe primul loc. Cum arată diferențele de prețuri între țara noastră și restul UE
14:39 - Amenzi usturătoare pentru agresorii care nu fac consiliere psihologică. Legea a trecut de Parlament
14:25 - Cum pot primarii să fenteze legal reforma administrativă anunțată de Bolojan. Trucul folosit pentru a nu tăia posturile
14:23 - Cluj-Napoca, lider la prețurile locuințelor. Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați și unde găsești variante mai accesibile
13:58 - Șoferii din România își pot recupera banii pentru mașinile distruse de gropi. Ce trebuie să faci ca să fii despăgubit