Dan Bittman nu a făcut armata deoarece „mama, fiind medic, a tras ea niște sfori și m-a scutit”. Artistul a mai spus că, dacă vom fi atacați de Rusia, are de gând să fugă din țară. „Nu e lupta mea, n-a fost niciodată”, explică el. Bittman a mai susținut că nu are nimic cu Rusia.

Cum a scăpat Dan Bittman de armată

de Ionuț Cristache dacă a făcut armata, Dan Bittman a răspuns: „M-am scutit, că pe vremea lui Ceașcă am dat la Arhitectură. Trebuia să stau un an și șase luni să fac armata, am zis ”hai, ce dracu…”. Și mama, fiind medic, a tras ea niște sfori și m-a scutit. Anul viitor am intrat la Construcții Hidrotehnice și așa a rămas. N-am făcut”.

El a precizat apoi că nu crede că va fi chemat de Armată : „Am și o vârstă la care nu cred că mă mai bagă cineva în seamă”.

Cum a justificat Dan Bittman că nu vrea să-și apere țara

Întrebat ce face dacă vine războiul, că are doi băieți, Dan Bittman a răspuns: „Ce să fac? În primul rând, încerc să fug din țară, să plec. Să plătesc oricât și să plec. O spun foarte frac și o să fie mâine headline. N-am ce să caut aici, n-am pe cine să apăr. Știu exact unde pleacă toți, tot Guvernul și toți ăștia, buncăre, nebuncăre, și țările în care se duc. O să fie colegi toți cu Potra și n-o să vrea să recunoască, că acolo nu-i cheamă nimeni înapoi. Și pe copii o să-i încerc să-i conving să vină cu mine. Nu e lupta mea, n-a fost niciodată. Îi respect pe toți, și pe ucraineni, și pe ruși. N-am nimic cu Rusia, dimpotrivă. Am ajuns în asemenea hal încât să ne punem problema dacă să mai jucăm piese cu autori ruși. Ne-am mai revenit, dar eram aproape…”.

„Am văzut că și în Ucraina e la modă, toți ucrainenii cu bani sunt la noi, în Polonia, Germania, au plecat cu toții. Îi văd în Năvodari, București. Jeep-urile cu număr de Ucraina sunt tot alea”, a mai spus artistul.

Bittman a afirmat apoi cu reproș că noi, românii, le plătim ucrainenilor „cazări, școlarizări”.

„Degeaba se supără lumea pe mine, dar nu e războiul meu. (…) Am nevoie de război acum? Cu cine? Cu Rusia?? Adică, iertați-mă, bine că am văzut unde e adăpostul antiatomic, că nu știam că stau într-un loc… Se fac blocuri cu adăpost antiatomic, vă duc eu să vă arăt!”, a continuat el, punctând că și-a cumpărat locuință într-un astfel de bloc.

Despre acuzațiile că nu-și iubește țara, Dan Bittman a spus: „Păi, mi-am iubit-o până la 63 de ani. Cât s-o mai iubesc? Că țara asta în toate felurile și am tăcut din gură și am mers mai departe. (…) Și mă trimite și la război să mor pentru cine? Pentru niște miliardari? Nu!”.