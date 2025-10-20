La 69 de ani, Dan Ciotoi, solistul trupei Generic, și-a refăcut viața sentimentală. După ce a trecut printr-un divorț dureros, se pare că artistul a găsit persoana care îl face fericit și îi oferă liniște. Într-un interviu recent, Dan Ciotoi a vorbit despre noua sa relație, dar și boala din cauza căreia a fost operat de urgență.

De ce a trebuit Dan Ciotoi operat de urgență

Artistul, care s-a confruntat în trecut cu o problemă gravă de , a dorit să le transmită oamenilor un mesaj despre importanța controalelor medicale preventive. De asemenea, el a ținut să își exprime recunoștința față de spitalul unde a fost tratat și medicul care s-a ocupat de el.

Dan Ciotoi a fost diagnosticat cu cancer la colon, dar descoperirea târzie a bolii aproape că l-a costat viața.

„Îi sfătuiesc pe toți să se controleze, chiar și de două ori pe an, să meargă la medicul de familie. Orice boală, luată din pripă, e vindecabilă. Recomand Spitalul Universitar din București.

Acest spital e ca o icoană pentru mine. O oră m-a despărțit de moarte, se fisurase intestinul, dacă se vărsa în sânge muream. Sufletul medicului contează foarte mult, iar eu am întâlnit, la greu, un doctor inimos”, a declarat , pentru Click!.

Ce restricții a avut Dan Ciotoi după operația la colon

Solistul trupei Generic a oferit vorbit despre starea sa actuală de sănătate, dar și despre ce restricții alimentare a avut în perioada de după intervenție. Solistul a trebuit să evite atât produsele procesate sau prăjite, cât și legumele și semințele.

„Mă simt bine acum. După operațiile de acest gen, o vreme n-ai voie să mănânci legume, pentru că fermentează, e interdicție de la medici, dar nici prăjeli, alimente procesate sau semințe mici, de roșii și de susan. Stomacul nu le poate digera și se blochează pe colon”, a mai menționat solistul.

Au ajuns sau nu Dan Ciotoi și noua sa parteneră în fața altarului

Deși au existat speculații cu privire la faptul că s-a recăsătorit, Dan Ciotoi a clarificat statutul relației sale actuale. Artistul a confirmat că are o nouă parteneră, dar a spus clar că își dorește să păstreze discreția.

„Am o prietenă, dar nu ne-am căsătorit, așa cum crede lumea. Nu doresc ca acum să apar cu ea și prin ziare sau pe la tv, este povestea noastră, de suflet, fără multe detalii. Ne este bine împreună, atât pot spune”, a spus Dan Ciotoi.