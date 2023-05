Dan Helciug, secretul unei cariere de succes pe termen lung: „Eu gândesc pozitiv și sunt mereu cu zâmbetul pe buze”

Dan Helciug este un artist cu o carieră de peste 20 de ani, cunoscut ca actor, cântăreț și prezentator TV. În prezent, este co-prezentator al emisiunii „Rivalii” de la TVR, alături de Marina Almășan. Recent, Dan Helciug a devenit și scenarist, scriind o piesă de teatru care va avea premiera în curând. De asemenea, lucrează și la a doua piesă de teatru.

Dan Helciug, o carieră înfloritoare

„Mai nou am și scris două piese de teatru, care vor fi un șoc pentru zona teatrală românească, nu se încadrează în zona teatrului facil, premiera primei piese va fi la toamnă. La cea de-a doua încă lucrez. În afară de asta, am concerte cu trupa mea, anul acesta împlinim 23 de ani, iar anul viitor vom face un spectacol aniversar. Am mult de muncă”, a declarat Dan Helciug pentru .

Artistul a răspuns la întrebarea referitoare la secretul unei cariere atât de longevive într-o industrie în continuă schimbare, în care noi talente și trenduri apar în fiecare zi.

„Sunt foarte pozitiv, indiferent de barierele care mi se pun, de problemele pe care le întâlnesc, indiferent de haterii care există în această zonă, în afară acest fenomen este de 10 ori mai mare decât în România. Indiferent de cât de greu este să deschid anumite uși să mă promovez, eu gândesc pozitiv și sunt mereu cu zâmbetul pe buze și lucrurile, cu ajutorul lui Dumnezeu, se îmbunătățesc. Cam ăsta este secretul.”, a mai spus el.

Cum a depășit Dan Helciug provocările din pandemie

Pandemia a lovit dur artiștii, lăsându-i fără locuri de muncă și venituri. Dan Helciug a reușit să rămână pozitiv în această perioadă dificilă.

„Această pozitivitate a fost inclusiv în pandemie. Eu am descoperit-o în copilărie, am avut o copilărie destul de chinuită, am fost un copil sărac și singurul mod prin care puteam să mă detașez de partea grea a existenței mele era exact prin zona aceasta pozitivă, creativă. Eu făceam spectacole de mic, de la 7 ani, unde îi invitam pe copiii din cartier. Actoria a fost zona mea.

Pandemia m-a prins la țară, pentru că știam că se va închide tot. I-am zis: „Nevastă, fă bagajele copiilor și hai să plecăm” și la câteva zile după, a venit anunțul, era ușor de prevăzut. Partea pozitivă a funcționat că am făcut o serie de cântări pentru noi, pentru prietenii noștri și pentru fanii de pe Facebook. Acest lucru a fost foarte apreciat și sunt oameni care-mi mulțumesc și acum că i-am ajutat enorm. În pandemie cred că doar eu și Pepe am ținut acest gen de live-uri și asta a contat enorm pentru fanii noștri. Era toată lumea într-o stare de înmormântare. A fost perioadă groaznică, mai ales pentru noi, artiștii, care am fost împiedicați să ne vedem cu publicul. Am cântat pe acoperiș, lângă cușca găinilor, cred că aș fi devenit numărul 1 în lume cu podcasturi și muzică live în spațiul rural (n.r. râde). Nu am gândit-o să mă reinventez, ci simțeam că trebuie să fac ceva, asta m-a ținut în viață”, a mai declarat, în exclusivitate, Dan Helciug pentru sursa citată.