Dan Negru a dezvăluit cine va fi invitatul special în seara de Revelion, la Antena1: „Am mari emoții”

Au mai rămas câteva zile până la premiera unuia dintre cele mai mult așteptate showuri. Telespectatorii din toate colțurile țării vor petrece Revelionul alături de Dan Negru și invitații lui.

Peste 120 de artiști vor urca pe scenă

Anca Ţurcaşiu, Loredana, Maria Dragomiroiu, Dorian Popa, Selly, Monica Anghel, Alina Puşcaş, Maria Cârneci, Iuliana Beregoi, Cuza, Ana Baniciu, Alex Velea, Crina Matei, Cătălin Moroşanu, Giani Kiriţă, Vali Vijelie, Claudiu Bleonţ sunt doar câteva nume care vor apărea în cadrul emisiunii lui Dan Negru.

Citește și Alexandra Stan se iubește cu un producător român. Cine l-a înlocuit pe Emanuel Necatu

Prezentatorul propune un show de proporții. Grandoarea acestuia atinge cote maxime. Internauții nu încetează să posteze mem-uri dedicate veșnicului prezentator, Dan Negru. Potrivit vedetei, în această ediție, vor fi și invitați-surpriză. Telespectatorii se vor bucura de un show incendiar. Echipa emisiunii își propune să depășească nivelul BBC-ului.

Cine va fi invitatul special al serii

„Fiecare an a avut câte o surpriză wow, dar fiecare se regăsește în câte ceva. Așa am sperat noi. (…) Vor fi peste 120 de artiști și cred ca cel mai așteptat moment e minutul de dinainte de ora 24. Atunci când se schimbă anul. (…) Am mari emoții. Când n-o să le mai am, mă las. E un job al emoțiilor și nu al câștigurilor materiale. Dacă scoți emoția din job, nu mai rămâne nimic”, a mărturisit Dan Negru pentru Antena 1

În seara de Revelion, telespectatorii vor primi și o surpriză specială. Maestrul Gherghe Zamfir va susține un concert de excepție, la invitația lui Dan Negru.