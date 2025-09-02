Dan Negru a făcut recent o postare pe rețelele de socializare prin care și-a exprimat nemulțumirea referitoare la infrastructura din România. Prezentatorul TV recunoaște că și-ar dori ca investițiile pe care le face statul din bani publici să fie mult mai transparente, astfel încât cetățenii să știe concret pe ce se cheltuie banii cu care ei contribuie la buget.

Cuprins:

Ce spune Dan Negru despre infrastructura din România Cu ce lideri politici s-a întâlnit Dan Negru, de-a lungul anilor Ce le cere Dan Negru autorităților

Ce spune Dan Negru despre infrastructura din România

Mesajul lui Dan Negru despre investițiile statului a însoțit o imagine făcută de acesta pe Valea Oltului. În fotografie se poate vedea o coloană de zeci de mașini, stând, ceea ce l-a determinat pe prezentatorul TV să-și exprime nemulțumirea și dezamăgirea legată de infrastructura din România. vedeta de televiziune este de părere că modul în care arată astăzi șoselele și căile ferate sunt rezultatul lipsei de investiții, preț de trei decenii.

„De vreo 45 de minute stau aici și îi ascult la radio pe unii care îmi spun că impozitele vor crește «pentru binele meu», ca statul să aibă bani pentru infrastructură și utilități. Acu vreo 30 de ani m-am apucat de televiziune și am început naveta Timișoara-București pe drumul ăsta. Drumul e la fel ca atunci”, și-a început Dan Negru postarea.

Cu ce lideri politici s-a întâlnit Dan Negru, de-a lungul anilor

Dan Negru susține că, de-a lungul anilor, a avut ocazia să stea față în față cu numeroși lideri politici de la noi din țară, lideri politici pe care, acum, privind retrospectiv, regretă că nu i-a întrebat pe ce sunt cheltuiți banii românilor.

„În anii ăștia i-am prins pe toți. Ba chiar i-am cunoscut personal: de la Corneliu Coposu la , de la Băsescu la Iohannis. Acu niște luni am schimbat câteva vorbe și cu domnul la Oradea.

Discuții banale am avut cu toți, nu mă pricep la politică sau economie. Dar acu îmi pare rău că printre discuțiile alea banale, nu i-am întrebat niciodată pe ce se duc banii mei din impozite? Că pe șosele, clar nu se duc. Curba asta de pe Valea Oltului o știu de 30 de ani! Nici pe căile ferate nu se duc… Cu trenul fac 12 ore de la Timișoara la București”, a continuat prezentatorul TV.

Ce le cere Dan Negru autorităților

Iar de probleme în trafic nu s-a lovit doar pe Valea Oltului, ci și pe drumul pe care îl străbate de fiecare dată de acasă și până la studio, în București. Prezentatorul TV reclamă faptul că și atunci când are treabă doar în oraș, trebuie să plece cu două ore înainte pentru a se asigura că ajunge la timp.

„Când am zile de filmare în București, plec spre studio cu vreo 2 ore înainte. Altfel, nu ajung. Dar eu sunt fericit. Am colegi care vin pe centura Bucureștiului – aia cu două benzi. Ei ajung deja nervoși”.

Dan Negru nu s-a oprit aici și a subliniat lipsa de transparență din partea autorităților, sugerând că statul ar trebui să explice clar pe ce se duc taxele colectate: „Statul nu mi-a explicat niciodată, concret, unde-s banii mei! N-ar fi mai bine ca statul să-mi spună așa: «Îți iau 10 lei, dar îți fac o cale ferată pe care ajungi în 3 ore la Timișoara. Și îți mai iau 10 lei și nu vei mai sta blocat în curba asta de pe Valea Oltului, în care stai de 30 de ani». Concret și țintit. Și aș da banii împăcat

Altfel, dacă nu-mi spune clar și țintit pe ce se duc banii mei, încep să cred că statul e singurul hoț care fură cu acte în regul”, a concluzionat Dan Negru.