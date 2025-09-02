B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Dan Negru, atac dur la adresa statului: „Singurul hoț care fură cu acte în regulă”. Ce l-a nemulțumit pe prezentatorul TV

Dan Negru, atac dur la adresa statului: „Singurul hoț care fură cu acte în regulă”. Ce l-a nemulțumit pe prezentatorul TV

B1.ro
02 sept. 2025, 12:22
Dan Negru, atac dur la adresa statului: „Singurul hoț care fură cu acte în regulă”. Ce l-a nemulțumit pe prezentatorul TV
Sursa Foto: Facebook/ Dan Negru

Dan Negru a făcut recent o postare pe rețelele de socializare prin care și-a exprimat nemulțumirea referitoare la infrastructura din România. Prezentatorul TV recunoaște că și-ar dori ca investițiile pe care le face statul din bani publici să fie mult mai transparente, astfel încât cetățenii să știe concret pe ce se cheltuie banii cu care ei contribuie la buget.

Cuprins:

  1. Ce spune Dan Negru despre infrastructura din România
  2. Cu ce lideri politici s-a întâlnit Dan Negru, de-a lungul anilor
  3. Ce le cere Dan Negru autorităților

Ce spune Dan Negru despre infrastructura din România

Mesajul lui Dan Negru despre investițiile statului a însoțit o imagine făcută de acesta pe Valea Oltului. În fotografie se poate vedea o coloană de zeci de mașini, stând, ceea ce l-a determinat pe prezentatorul TV să-și exprime nemulțumirea și dezamăgirea legată de infrastructura din România. vedeta de televiziune este de părere că modul în care arată astăzi șoselele și căile ferate sunt rezultatul lipsei de investiții, preț de trei decenii.

„De vreo 45 de minute stau aici și îi ascult la radio pe unii care îmi spun că impozitele vor crește «pentru binele meu», ca statul să aibă bani pentru infrastructură și utilități. Acu vreo 30 de ani m-am apucat de televiziune și am început naveta Timișoara-București pe drumul ăsta. Drumul e la fel ca atunci”, și-a început Dan Negru postarea.

Cu ce lideri politici s-a întâlnit Dan Negru, de-a lungul anilor

Dan Negru susține că, de-a lungul anilor, a avut ocazia să stea față în față cu numeroși lideri politici de la noi din țară, lideri politici pe care, acum, privind retrospectiv, regretă că nu i-a întrebat pe ce sunt cheltuiți banii românilor.

„În anii ăștia i-am prins pe toți. Ba chiar i-am cunoscut personal: de la Corneliu Coposu la Iliescu, de la Băsescu la Iohannis. Acu niște luni am schimbat câteva vorbe și cu domnul Bolojan la Oradea.

Discuții banale am avut cu toți, nu mă pricep la politică sau economie. Dar acu îmi pare rău că printre discuțiile alea banale, nu i-am întrebat niciodată pe ce se duc banii mei din impozite? Că pe șosele, clar nu se duc. Curba asta de pe Valea Oltului o știu de 30 de ani! Nici pe căile ferate nu se duc… Cu trenul fac 12 ore de la Timișoara la București”, a continuat prezentatorul TV.

Ce le cere Dan Negru autorităților

Iar de probleme în trafic nu s-a lovit doar pe Valea Oltului, ci și pe drumul pe care îl străbate de fiecare dată de acasă și până la studio, în București. Prezentatorul TV reclamă faptul că și atunci când are treabă doar în oraș, trebuie să plece cu două ore înainte pentru a se asigura că ajunge la timp.

„Când am zile de filmare în București, plec spre studio cu vreo 2 ore înainte. Altfel, nu ajung. Dar eu sunt fericit. Am colegi care vin pe centura Bucureștiului – aia cu două benzi. Ei ajung deja nervoși”.

Dan Negru nu s-a oprit aici și a subliniat lipsa de transparență din partea autorităților, sugerând că statul ar trebui să explice clar pe ce se duc taxele colectate: „Statul nu mi-a explicat niciodată, concret, unde-s banii mei! N-ar fi mai bine ca statul să-mi spună așa: «Îți iau 10 lei, dar îți fac o cale ferată pe care ajungi în 3 ore la Timișoara. Și îți mai iau 10 lei și nu vei mai sta blocat în curba asta de pe Valea Oltului, în care stai de 30 de ani». Concret și țintit. Și aș da banii împăcat

Altfel, dacă nu-mi spune clar și țintit pe ce se duc banii mei, încep să cred că statul e singurul hoț care fură cu acte în regul”, a concluzionat Dan Negru.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cum a primit iubitul Ancăi Dinicu vestea că urmează să devină părinți. „Nu ne doream un copil. Ne cunoscuserăm de foarte puțin timp”
Monden
Cum a primit iubitul Ancăi Dinicu vestea că urmează să devină părinți. „Nu ne doream un copil. Ne cunoscuserăm de foarte puțin timp”
Raluca Bădulescu, înainte de Asia Express: „Mi-am rupt o coastă”. Cum s-a descurcat în emisiune
Monden
Raluca Bădulescu, înainte de Asia Express: „Mi-am rupt o coastă”. Cum s-a descurcat în emisiune
Oana Lis: „O să ajungem să stăm în întuneric”. Cât i-a venit factura la energie electrică
Monden
Oana Lis: „O să ajungem să stăm în întuneric”. Cât i-a venit factura la energie electrică
Motivul pentru care Tily Niculae păstrează secret motivul divorțului de tatăl copiilor ei
Monden
Motivul pentru care Tily Niculae păstrează secret motivul divorțului de tatăl copiilor ei
Ionuț Rusu, noi dezvăluiri despre separarea de Viviana Sposub: „A fost o perioadă grea”. Ce l-a ajutat pe comediant să treacă peste despărțire
Monden
Ionuț Rusu, noi dezvăluiri despre separarea de Viviana Sposub: „A fost o perioadă grea”. Ce l-a ajutat pe comediant să treacă peste despărțire
Marian Grozavu de la „Insula Iubirii”, decizie neașteptată înainte de Marea Finală! Ce a hotărât concurentul
Monden
Marian Grozavu de la „Insula Iubirii”, decizie neașteptată înainte de Marea Finală! Ce a hotărât concurentul
Theo Rose, enervată la culme de unul dintre fani. Ce mesaj a primit artista, încât să o facă să răbufnească
Monden
Theo Rose, enervată la culme de unul dintre fani. Ce mesaj a primit artista, încât să o facă să răbufnească
Fiica cea mică a lui Emil Boc a fost cerută în căsătorie. Cine e logodnicul Patriciei Boc și cu ce se ocupă
Monden
Fiica cea mică a lui Emil Boc a fost cerută în căsătorie. Cine e logodnicul Patriciei Boc și cu ce se ocupă
Ella de la „Insula Iubirii” i-a povestit Mariei ce s-a întâmplat între ea și Teo. Ce reacție a avut concurenta
Monden
Ella de la „Insula Iubirii” i-a povestit Mariei ce s-a întâmplat între ea și Teo. Ce reacție a avut concurenta
Dwayne Johnson, apariție surprinzătoare la Festivalul de la Veneția. Actorul își schimbă imaginea în drama „The Smashing Machine”
Externe
Dwayne Johnson, apariție surprinzătoare la Festivalul de la Veneția. Actorul își schimbă imaginea în drama „The Smashing Machine”
Ultima oră
15:21 - Scene revoltătoare într-un parc din Brăila. Un bărbat a fost filmat în timp ce agresează un copil
15:14 - Surse: Nicușor Dan i-a sunat pe lideri din elicopter și i-a chemat la Cotroceni
15:05 - Deficitul bugetar nu va scădea sub 8%. Austeritatea lui Bolojan va da roade abia la toamnă
14:57 - Escrocherie de mii de euro. O pensionară a fost jefuită de un bărbat care pretindea că este astronaut
14:50 - Cum a primit iubitul Ancăi Dinicu vestea că urmează să devină părinți. „Nu ne doream un copil. Ne cunoscuserăm de foarte puțin timp”
14:47 - Despărțire în lumea sportului. Florin Răducioiu a anulat nunta cu Andreea Albăstroiu
14:44 - Victor Negrescu (PSD), despre tensiunile din coaliție: „Nu putem în fiecare zi să ne certăm, să ne supărăm sau să amenințăm cu demisiile”
14:29 - Femeie, lovită pe trecerea de pietoni de un tânăr care se afla pe o trotinetă. Victima a murit la spital
14:27 - Numărul cazurilor de Covid este în creștere. Medicul Adrian Marinescu, despre caracteristicile bolii
14:22 - Ce pedeapsă a primit un șofer băut, după ce a fost implicat într-un accident mortal. Judecătorul a decis că persoana decedata e vinovată