B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Dan Negru: „George Pomuț a schimbat istoria Americii”. Summitul din Alaska readuce în atenție un român uitat

Dan Negru: „George Pomuț a schimbat istoria Americii”. Summitul din Alaska readuce în atenție un român uitat

Răzvan Adrian
16 aug. 2025, 14:54
Dan Negru: „George Pomuț a schimbat istoria Americii”. Summitul din Alaska readuce în atenție un român uitat
Sursa Foto: Facebook/ Dan Negru

Dan Negru a readus în discuție numele generalului George Pomuț, românul care a intermediat vânzarea Alaska de la ruși la americani, în contextul în care statul american se află din nou în centrul atenției mondiale, în urma summitului dintre Trump și Putin.

Cuprins:

  • Alaska și legătura pe care o are cu România
  • Dan Negru: „De George Pomuț se mai vorbește pe undeva?”
  • De la Pomuț la Clinton. Cum am ajuns să fim recunoscuți

Alaska și legătura pe care o are cu România

Summitul recent din Alaska, unde Donald Trump și Vladimir Putin au discutat despre conflictul din Ucraina și securitatea globală, ne readuce aminte de legătura istorică dintre acest teritoriu și România.

Puțini își amintesc că în 1867, un român pe nume George Pomuț a avut un rol esențial în tranzacția prin care Imperiul Rus a vândut Alaska Statelor Unite.

Atunci, Pomuț era consul al Americii la Sankt Petersburg și a coordonat negocierile care au schimbat pentru totdeauna harta politică a lumii.

Dan Negru: „De George Pomuț se mai vorbește pe undeva?”

Prezentatorul TV Dan Negru a publicat pe Facebook un clip în care ne reamintește de figura generalului român.

„Toți vorbesc despre Alaska. Dar nimeni nu mai știe că un român a contribuit decisiv la vânzarea statului Alaska, de la ruși la americani. (…) De George Pomuț se mai vorbește pe undeva?”, a spus Dan Negru, pe Facebook.

În mesajul său, Dan Negru a reamintit biografia remarcabilă a lui Pomuț. Acesta s-a născut la Gyula, într-o familie de români, a studiat la academii militare din Viena și Franța, apoi s-a mutat în Statele Unite, unde a devenit general în Războiul Civil și ulterior diplomat.

De la Pomuț la Clinton. Cum am ajuns să fim recunoscuți

Dan Negru a menționat că, în 1997, președintele american Bill Clinton a pomenit numele lui George Pomuț în discursul său de la București, considerându-l printre cei care au ajutat la crearea Americii de astăzi.

„În 1867, generalul ăsta cu origini românești, George Pomuț, prezidează negocierile vânzării teritoriului Alaska, de la ruși la americani. (…) Știți cine l-a pomenit ultima dată? Clinton. Bill Clinton, președintele Americii care-n ’97, când a venit în România, a spus că românul George Pomuț e unul din cei care a făurit America de azi.” , a mai spus prezentatorul TV.

La mai bine de 150 de ani de la vânzarea istorică a Alaskăi și la câteva ore după summitul Trump-Putin de la Anchorage, numele lui George Pomuț revine din nou în mintea oamenilor.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Dezvăluiri incredibile făcute de Mihaela Bilic. Ce conține, de fapt, laptele pe bază de plante
Eveniment
Dezvăluiri incredibile făcute de Mihaela Bilic. Ce conține, de fapt, laptele pe bază de plante
Steagul roșu ignorat de turiști pe litoral: Un bărbat s-a înecat. Patru persoane salvate după ce turiștii au format lanț uman (VIDEO)
Eveniment
Steagul roșu ignorat de turiști pe litoral: Un bărbat s-a înecat. Patru persoane salvate după ce turiștii au format lanț uman (VIDEO)
Întâlnirea Trump-Putin din Alaska deschide noi scenarii. Liderii europeni cer garanții de securitate „de fier” pentru Ucraina
Politică
Întâlnirea Trump-Putin din Alaska deschide noi scenarii. Liderii europeni cer garanții de securitate „de fier” pentru Ucraina
Ai grijă la acest lucru când afară este caniculă! Te poate afecta. Despre ce este vorba
Eveniment
Ai grijă la acest lucru când afară este caniculă! Te poate afecta. Despre ce este vorba
Primăria Capitalei deschide un nou tronson de conductă de termoficare. Magistrala II SUD va aduce apă caldă și căldură mai stabilă pentru bucureșteni
Eveniment
Primăria Capitalei deschide un nou tronson de conductă de termoficare. Magistrala II SUD va aduce apă caldă și căldură mai stabilă pentru bucureșteni
Oana Țoiu, declarație după summitul Trump-Putin: „România va fi parte activă a acestui efort comun”
Eveniment
Oana Țoiu, declarație după summitul Trump-Putin: „România va fi parte activă a acestui efort comun”
Alexandru Nazare, în urma deciziei Fitch de a menține ratingul României: Reconfirmă încrederea în măsurile și planurile Guvernului pentru consolidare fiscală
Eveniment
Alexandru Nazare, în urma deciziei Fitch de a menține ratingul României: Reconfirmă încrederea în măsurile și planurile Guvernului pentru consolidare fiscală
UMPMV despre Summit-ul Trump-Putin: gesturi simbolice, fara rezultate concrete. România ramâne în prima linie a securitatii NATO
Eveniment
UMPMV despre Summit-ul Trump-Putin: gesturi simbolice, fara rezultate concrete. România ramâne în prima linie a securitatii NATO
Melania Trump I-a transmis o scrisoare personală lui Vladimir Putin în timpul summitului. Despre ce este vorba
Eveniment
Melania Trump I-a transmis o scrisoare personală lui Vladimir Putin în timpul summitului. Despre ce este vorba
Atac armat lângă o moschee din centrul Suediei. Două persoane au fost rănite în incidentul investigat ca tentativă de omor
Externe
Atac armat lângă o moschee din centrul Suediei. Două persoane au fost rănite în incidentul investigat ca tentativă de omor
Ultima oră
17:42 - Reacția investitorilor la summitul Trump-Putin: „Prețurile petrolului rămân la niveluri scăzute”
17:08 - Dezvăluiri incredibile făcute de Mihaela Bilic. Ce conține, de fapt, laptele pe bază de plante
16:36 - Steagul roșu ignorat de turiști pe litoral: Un bărbat s-a înecat. Patru persoane salvate după ce turiștii au format lanț uman (VIDEO)
15:58 - Zelenski după discuția cu Trump: „Pacea trebuie să fie reală și de durată, nu doar o nouă pauză între invaziile rusești”
15:23 - Întâlnirea Trump-Putin din Alaska deschide noi scenarii. Liderii europeni cer garanții de securitate „de fier” pentru Ucraina
14:28 - Ai grijă la acest lucru când afară este caniculă! Te poate afecta. Despre ce este vorba
13:58 - Primăria Capitalei deschide un nou tronson de conductă de termoficare. Magistrala II SUD va aduce apă caldă și căldură mai stabilă pentru bucureșteni
13:35 - Oana Țoiu, declarație după summitul Trump-Putin: „România va fi parte activă a acestui efort comun”
13:04 - Viktor Orban salută summit-ul Trump-Putin din Alaska. Premierul maghiar consideră că lumea este mai sigură după întâlnire
12:33 - Val de căldură extrem în mai multe zone ale țării. ANM emite avertizări cod portocaliu și galben pentru caniculă și disconfort termic accentuat