Dan Negru, despre contractul cu Antena 1: „ Vreo 12 ani, am avut același salariu de Revelioane”

Dan Negru a dezvăluit detalii despre salariul pe care îl primea la Antena 1. Acesta a subliniat că banii nu reprezintă motivația sa principală, deși a fost mult timp lider de audiență.

Celebrul prezentator de televiziune pleacă de la Antena 1 după 22 de ani de activitate și se alătură echipei Kanal D. Dan Negru a venit în Antena 1 în 1999, de la TVR, iar de atunci a realizat 22 de Revelioane.

12 ani a primit același salariu, deși era lider an după an

Mult timp, s-a zvonit că Dan Negru are un salariu cu multe zerouri, însă prezentatorul a povestit că au fost ani buni în care nu a primit nicio mărire.

„Antena are bugete diferite, ca și cei cu telefonia mobilă. Dacă ești nou venit în rețea ai toate avantajele posibile, dacă ești de la început în rețea nu mai prezinți interes, ha,ha. Cei din managementul Antenei însă pot confirma că nu mi-am negociat salariul în anii ăștia mulți, m-a interesat în primul rând să am producții de succes.

Degeaba ai un salariu mare dacă ai producții ieftine. Niște ani, cred că vreo 12, am avut același salariu de Revelioane deși eram lider an după an”, a dezvăluit Dan Negru pentru ciao.ro.

„Nu am făcut televiziune ca să fac bani, am făcut bani ca să fac televiziune”

Omul de televiziune a subliniat că televiziunea nu este despre bani și a relatat că, la începutul carierei, fiind invitat să prezinte Mamaia la TVR, banii nu reprezentau o prioritate.

„Într-un an, un coleg de la PRO mi-a spus salariul lui, era de vreo trei ori mai mare ca al meu, deși eu eram liderul. Anul trecut chiar TVR și-a plătit mai bine prezentatorii de Revelion, deși eu am câștigat în audiențe mult mai mult. Oricât de zgârcit aș fi, nu e despre bani televiziunea. Am învățat-o de la oameni mari, legende în TV.

Când Titus Munteanu m-a sunat în anii 90 ca să prezint Mamaia la TVR, nici prin cap nu mi-ar fi trecut să-l întreb de bani. Eram fericit că pot să prezint un asemenea eveniment încât m-aș fi dus pe jos la Mamaia. Nu am făcut televiziune ca să fac bani, am făcut bani ca să fac televiziune”, a mai adăugat Dan Negru.