Dan Negru, despre relația cu Denise Rifai de când sunt colegi la Kanal D: „Îmi plac dârzenia ei și perseverența care cred că o vor defini în politică”

Dan Negru a vorbit și despre relația pe care o are cu aceasta de când au devenit colegi la Kanal D. Acesta a fost întrebat dacă venirea în cadrul emisiunii a fost „o pregătire a terenului” sau o simplă coincidență.

Mai mult decât atât, cunoscutul prezentator a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Denise Rifai, după ce a fost supus „întrebărilor roșii”, adăugând că ar vedea-o pe aceasta în politică în următorii ani, potrivit

Care este relația dintre Denise Rifai și Dan Negru

Dan Negru a dăzvăluit faptul că îi cunoștea pe viitorii săi colegi de la Kanal D și că admiră felul în care s-au poziționat pe piața televiziunii de la noi din țară

„Mi-a plăcut proiectul cu cele 40 de întrebări, dar nu a avut nicio legătură cu transferul meu. Însă nu-ți ascund că îi cunoșteam pe colegii de la Kanal D, pentru că sunt adversarii cei mai importanți din piața de TV de la noi datorită faptului că au știut cel mai bine să îmbine succesul la public care ne intersează pe noi cu succesul bussines-ului care îi sprijină pe ei. E televiziunea care a îmbinat cel mai bine aceste două rețete de succes, notorietatea și profitabilitatea”, a spus acesta.

În legătură cu relația cu Denise Rifai, după ce a fost supus celor 40 de întrebări, Negru a adăugat: „îmi plac dârzenia ei și perseverența care cred că o vor defini în politică, dacă va vrea să se ducă în lumea aia. În anii următori, vor fi multe celebrități „de pe sticlă care vor intra în politică”.

Dan Negru, despre Revelionul la Kanal D

Denise Rifai a spus că dacă Dan Negru va avea nevoie de un coleg pentru aceasta se va oferi să-l ajute. Prezentatorul a comentat această afirmație, spunând că nu a discutat încă acest subiect.

„E mult până la Revelion. Am să-ți dezvălui o confidențialitate contractuală: nici nu am discutat subiectul Revelion. Hai să începem treaba, să ne fie bine și apoi avem timp să vorbim. Am apreciat mult genul ăsta de abordare relaxată, fără presiune”, a spus Dan Negru.