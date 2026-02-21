Dan Negru consideră că Eurovision nu mai este concursul în care triumfă cea mai bună voce. Fostul prezentator al preselecțiilor naționale susține că, în trecut, vocile puternice și talentul autentic erau decisive. Astăzi, afirmă el, alte criterii par să influențeze tot mai mult alegerea câștigătorilor.

despre o schimbare de direcție care ar fi modificat esența competiției. În opinia sa, performanța artistică nu mai reprezintă singurul factor care contează.

De ce spune Dan Negru că Eurovision nu mai este despre muzică

Dan Negru , concursul internațional care anul acesta va avea loc la Viena, în perioada 12–14 mai. El consideră că evenimentul s-a îndepărtat de esența sa originală.

Fost prezentator al preselecțiilor naționale din anii 2000, el susține că spectacolul nu mai pune pe primul loc vocea și talentul. „Am prezentat preselecțiile Eurovision, în anii 2000, dar acum e un festival care promovează diversitatea sexuală și strategii geopolitice. Nu mai e de mult timp despre muzică”, a transmis acesta, notează cick.ro.