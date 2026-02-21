B1 Inregistrari!
Dan Negru, dezamăgit de Eurovision. Ce crede cu adevărat despre concurs: „Acum e un festival care promovează diversitatea sexuală și strategii geopolitice"

Dan Negru, dezamăgit de Eurovision. Ce crede cu adevărat despre concurs: „Acum e un festival care promovează diversitatea sexuală și strategii geopolitice”

22 feb. 2026, 00:00
Dan Negru, dezamăgit de Eurovision. Ce crede cu adevărat despre concurs: „Acum e un festival care promovează diversitatea sexuală și strategii geopolitice”
Sursă Foto: Facebook - Dan Negru
Cuprins
  1. De ce spune Dan Negru că Eurovision nu mai este despre muzică
  2. Care sunt cele mai mari reușite ale României pe scena Eurovision
  3. Ce artiști luptă pentru șansa de a merge la Eurovision 2026

Dan Negru consideră că Eurovision nu mai este concursul în care triumfă cea mai bună voce. Fostul prezentator al preselecțiilor naționale susține că, în trecut, vocile puternice și talentul autentic erau decisive. Astăzi, afirmă el, alte criterii par să influențeze tot mai mult alegerea câștigătorilor.

Prezentatorul a vorbit deschis despre o schimbare de direcție care ar fi modificat esența competiției. În opinia sa, performanța artistică nu mai reprezintă singurul factor care contează.

De ce spune Dan Negru că Eurovision nu mai este despre muzică

Dan Negru privește cu dezamăgire spre Eurovision, concursul internațional care anul acesta va avea loc la Viena, în perioada 12–14 mai. El consideră că evenimentul s-a îndepărtat de esența sa originală.

Fost prezentator al preselecțiilor naționale din anii 2000, el susține că spectacolul nu mai pune pe primul loc vocea și talentul. „Am prezentat preselecțiile Eurovision, în anii 2000, dar acum e un festival care promovează diversitatea sexuală și strategii geopolitice. Nu mai e de mult timp despre muzică”, a transmis acesta, notează cick.ro.

În acest context, prezentatorul vine și cu o idee controversată pentru viitor. El propune ca România și Moldova să fie reprezentate de același artist, ca simbol al legăturii dintre cele două state.

„De asta aș trimite cântăreții care să arate ca noi și Moldova, suntem aceeași țară. Măcar în prime time televiziunilor publice din Europa publicul să afle că există două țări, cu aceeași limbă, despărțite de o graniță. Dacă tot nu e despre muzică, să folosim festivalul intereselor noastre. Aș trimite un artist comun, un româno-moldovean, un Cuza al Eurovisionului, care să arate că suntem o țară mare ruptă în două. Puțini mai știu acest lucru în Europa și Eurovision ar putea să arate asta”, a mai precizat vedeta pentru sursa menționată.

Care sunt cele mai mari reușite ale României pe scena Eurovision

De-a lungul anilor, România a reușit să își facă simțită prezența la Eurovision prin rezultate care au atras atenția întregii Europe. Unul dintre cele mai importante momente a avut loc în 2005, la Kiev, când Luminița Anghel și Sistem au obținut locul al treilea. Momentul lor a impresionat puternic și a rămas în memoria publicului.

Performanța a fost egalată în 2010 de Paula Seling și Ovi, la Oslo, unde au obținut locul al treilea. Rezultatul lor a consolidat poziția României în topul concursului.

Totodată, Mihai Trăistariu a fost la un pas de podium, clasându-se pe locul al patrulea în 2006, la Atena, cu piesa „Tornero”. Melodia a devenit ulterior un adevărat hit.

Ce artiști luptă pentru șansa de a merge la Eurovision 2026

Finala Selecției Naționale Eurovision 2026 va avea loc pe 4 martie, la TVR. Atunci va fi decis artistul care va reprezenta România pe scena internațională de la Viena. În competiție s-au calificat 12 finaliști, printre care artiști cunoscuți precum Wrs, Olivia Addams, Edward Maya, Emy Alupei sau Alexandra Căpitănescu. Alături de ei se află și nume noi, hotărâte să surprindă.

Miza este uriașă, iar câștigătorul va avea șansa să ducă România în fața a milioane de telespectatori din întreaga lume. Ediția din acest an aduce și o noutate importantă. Transmisiunea online a finalei va include, în premieră, interpretare în limba semnelor române.

Inițiativa aparține unei echipe formate din Marieta Negru și Andreea Darie, interpreți hipoacuzici specializați în muzică. Din echipă face parte și jurnalista TVR Lena Dermengiu, interpret autorizat, cu experiență vastă în domeniu.

