În plină perioadă de vreme severă, marcată de în mare parte din țară, Dan Negru a publicat pe Instagram un mesaj care a devenit rapid viral. Prezentatorul TV a ales să ofere o perspectivă diferită asupra fenomenelor meteo din aceste zile, criticând modul în care sunt amplificate temerile și senzaționalismul asociate iernii.

O comparație cu iernile din trecut

Într-un filmuleț postat pe rețelele sociale, Dan Negru a relatat o discuție cu mama sa, care a trăit unele dintre cele mai dure episoade de iarnă din istoria României, inclusiv celebrul viscol din 1954.

„M-a sunat mama aseară, speriată, deși ea a prins Viscolul din ’54, cu vânt de 130 km/h, troiene de peste 4 metri și -30°C. Ninge și azi, mult, e adevărat, dar potopul e departe. Ne mai lipsea inflația de apocalipse”, a transmis prezentatorul.

Prin această comparație, el a sugerat că percepția actuală asupra fenomenelor meteo este mai alarmistă decât în trecut, deși România s-a confruntat și în alte perioade cu episoade extreme de iarnă.

Contextul meteorologic actual

Mesajul vine într-un moment în care autoritățile au emis mai multe avertizări meteo din cauza ninsorilor consistente, a rafalelor puternice de vânt și a temperaturilor negative. În unele zone, drumurile au fost închise temporar, mai multe localități au rămas izolate, iar utilajele de deszăpezire au intervenit constant pentru menținerea circulației.

Cu toate acestea, Dan Negru a atras atenția asupra diferenței dintre realitatea obiectivă a fenomenelor meteorologice și modul în care acestea sunt prezentate în spațiul public. În opinia sa, dramatizarea excesivă poate amplifica inutil teama oamenilor.

Reacții în mediul online

Postarea a strâns mii de reacții și comentarii. O parte dintre internauți au fost de acord cu mesajul, susținând că percepția asupra vremii a devenit mai alarmistă.

Alții au subliniat însă că, în contextul schimbărilor climatice, informarea constantă și avertizările sunt necesare.