Dan Negru este sceptic că omul a ajuns vreodată pe Lună și a explicat public motivele pentru care are în continuare numeroase întrebări pe marginea acestui subiect.

De ce Dan Negru este nedumerit de pierderea probelor video

TV a adus în discuție faptul că NASA a recunoscut oficial pierderea înregistrărilor originale cu momentul în care primul om a pășit pe Lună. El a dezvăluit că a cerut lămuriri chiar de la singurul cosmonaut român, Dumitru Prunariu, însă argumentele primite nu i-au eliminat complet curiozitatea legată de dispariția semnalului video brut.

„Nu contest aselenizare! Dar să mă întreb, oi avea voie. I-am cerut domnului Prunariu un argument pentru aselenizare si mi-a spus ca rușii nu au contestat-o. Are dreptate. Rușii erau adversarii principali ai americanilor și n-au contestat aselenizarea. Dar în continuare am întrebări. Pot?

Cum de a pierdut NASA benzile originale cu filmarea aselenizării? Semnalul video brut transmis de pe Luna s-a pierdut. Și NASA în 2016 a recunoscut asta. Ce explicație ai?”, a declarat Dan Negru pe .

Ce comparații tehnologice face vedeta

Un alt punct sensibil atins de jurnalist este discrepanța uriașă dintre puterea de calcul a rachetelor vechi și tehnologia pe care o folosim astăzi în obiecte banale, precum mașina de spălat. Dan Negru a remarcat că, deși deținem procesoare de mii de ori mai rapide, omenirea nu a mai reușit să repete performanța de a pune piciorul pe Lună de zeci de ani.

Acesta a făcut o paralelă între dispozitivele actuale și echipamentele de acum cinci decenii.

„Acum 50 de ani, zborurile spre Lună păreau aproape banale. Toți credeau că vom evolua. Apoi, totul s-a oprit. Naveta spațială Apollo, cea care a dus oameni pe Lună, avea un procesor de 0,043 MHz. iPhone-ul meu are 4400 MHz, dar omul n-a mai ajuns pe Lună.

O simplă mașină de spălat de azi are tehnologie mai avansată decât racheta care a dus oameni pe Lună. Dacă i-a dus…!?”, a declarat Dan Negru pe pagina sa oficială.

De ce Dan Negru este dezamăgit de priorități

Dincolo de dilemele spațiale, prezentatorul este deranjat de faptul că resursele lumii sunt direcționate mai degrabă către conflicte armate decât către progresul științific real.

„Pe orbita Pământului sunt, azi, 10 astronauți. Zece! Iar Iranul mobilizează 1 milion de oameni pentru război! Zece astronauți și un milion de soldați. Asta e omenirea!

Zece astronauți studiază spațiul, iar un milion de soldați se luptă pentru petrol. Problema noastră nu e că mașinile au ajuns să gândescă, ci că oamenii n-o mai fac”, a declarat Dan Negru pentru urmăritorii săi.

Ce misiune a declanșat discuția

Întreg mesajul vedetei a pornit de la vestea că NASA a dat undă verde misiunii Artemis 2, prin care un nou echipaj va efectua o călătorie în jurul Lunii. Dan Negru a observat că evenimentul a trecut aproape neobservat de publicul larg, fiind eclipsat de tensiunile geopolitice, deși reprezintă un test crucial pentru viitoarea revenire pe solul lunar în 2028.