Dan Negru: „Îmi plac călătoriile. Banii se întorc, anii nu”

Dan Negru se întoarce pe micile ecrane cu emisiunea „Jocul cuvintelor”, de la Kanal D, după o vacanță în , dar și pe

Cuprins

Noul sezon

Forțe proaspete

Noul sezon

Emisiunea „Jocul cuvintelor” revine pe micile ecrane din 18 august, în fiecare luni și marți, de la 23:00.

„Este un quiz show al oamenilor isteți, care-și găsesc tot mai rar locul la TV. Îmi plac raritățile. Iar „Jocul cuvintelor” e o raritate”, spune Dan Negru despre emisiune, conform .

„Mi-am dorit mereu ca show-urile mele să fie înțelese de toată lumea. Iar „Jocul cuvintelor” e o emisiune pentru toată familia. La explicațiile din timpul emisiunii mă gândesc mereu la bunica, mă gândesc că, dacă ea înțelege ce spun eu, atunci show-ul e priceput de publicul larg”, a adăugat el.

Forțe proaspete

Dan Negru revine în forță după o vacanță în Ibiza, dar și pe litoralul românesc.

Când vine vorba de călătorii, Dan Negru spune că preferă să vadă un loc nou anual, dar și să se întoarcă la un loc drag.

„Îmi plac călătoriile. Banii se întorc, anii nu. O dată în an, cel puțin, încerc să merg într-un loc unde nu am mai fost niciodată și tot o dată pe an mă întorc într-un loc care mi-e drag. E un tabiet pe care-l am de mulți ani în vacanțe”, spune Dan Negru.

„Pentru mine litoralul e despre amintiri. Mama, tata, vacanțe. Am văzut toate oceanele lumii și multe mări de pe planetă, dar nimic nu se compară cu amintirile pe care mi le dă Marea Neagră”, adaugă el.