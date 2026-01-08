B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Dan Negru, în formă la 54 de ani: „Prefer bicicleta în locul mașinii"

Dan Negru, în formă la 54 de ani: „Prefer bicicleta în locul mașinii”

Selen Osmanoglu
08 ian. 2026, 14:26
Dan Negru, în formă la 54 de ani: „Prefer bicicleta în locul mașinii”
Sursa Foto: Facebook- Dan Negru
Cuprins
  1. Bicicleta, aliatul surpriză al prezentatorului TV
  2. Fără diete extreme și fără fasting
  3. Cum slăbea înainte de Sărbători: „Nu am probleme cu greutatea”

Dan Negru reușește, la 54 de ani, să își păstreze aceeași greutate ca la debutul în televiziune, fără diete drastice sau regimuri la modă. Prezentatorul de la Kanal D susține că mișcarea zilnică și alimentația simplă sunt cheia unei forme fizice de invidiat.

Anii par să fi trecut cu blândețe peste Dan Negru. Supranumit „regele audiențelor”, prezentatorul TV afișează și astăzi o condiție fizică excelentă, cu doar câteva riduri fine la nivelul ochilor, semn al experienței acumulate în televiziune.

Bicicleta, aliatul surpriză al prezentatorului TV

Dan Negru spune că aglomerația din București îl ajută, paradoxal, să facă mai multă mișcare. În loc să piardă timp în trafic, preferă să se deplaseze pe bicicletă, ori de câte ori are ocazia.

„Pe mine unul chiar mă ajută aglomerația aceasta din București, pentru că de multe ori prefer să iau bicicleta în loc să iau mașina”, a dezvăluit Dan Negru, pentru Click.

Astfel, prezentatorul evită sedentarismul și își menține un stil de viață activ, fără a apela la abonamente costisitoare la sală sau antrenamente complicate.

Fără diete extreme și fără fasting

Spre deosebire de multe vedete, Dan Negru nu este adeptul dietelor drastice sau al postului intermitent. Alimentația sa se bazează pe produse simple, naturale, iar mâncarea de tip fast-food nu îl atrage deloc.

Prezentatorul preferă legumele și fructele provenite de la țară și spune că evită „mâncarea modernă”, care nu îi face deloc cu ochiul.

Cum slăbea înainte de Sărbători: „Nu am probleme cu greutatea”

Dan Negru a povestit că, de-a lungul anilor, în perioada filmărilor pentru Revelion, ajungea să slăbească între trei și cinci kilograme, fără să își propună acest lucru în mod special.

„De exemplu, nu am probleme cu greutatea. Dar, după cele trei zile în care filmam Revelionul, slăbeam între trei și cinci kilograme, pentru că nu mâncam aproape nimic. Beam numai ceai negru în zilele de filmări pentru Revelioane. E poate cea mai bună cură de slăbire: Revelion plus ceai negru și dai jos trei până la cinci kilograme. E rețeta pe care o am de 20 de ani! Sunt un mare băutor de ceaiuri, iar în perioada filmărilor de Revelion făceam exces de ceaiuri. Când răgușesc, la cât urlu prin emisiunile tv, beau niște lapte amestecat cu miere. Îmi trece pe loc”, a mai spus Dan Negru.

 

