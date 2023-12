Dan Negru, nostalgic pe internet: „Stela Popescu m-a adormit într-un an la festival”

amintirile legate de un spectacol memorabil pe care l-a prezentat în perioada anilor săi de glorie. A vorbit cu entuziasm despre debutul lui Marcel Pavel la televizor, moment în care el a fost prezentatorul. Această colaborare semnificativă a marcat începutul promițător al carierei lui Marcel Pavel în industria muzicală și televiziune, sub .

Dan Negru, dezvăluiri de la Festivalul de la Mamaia

„Nu exista nicio publicitate făcută turismului românesc. Unde ai văzut vara asta vreo reclamă la Deltă? Turismul românesc se promovează din gură în gură sau prin pagini de FB. Statul nu-l ajută cu nimic, dimpotrivă, îl împovărează cu taxe.

Tichetele de vacanță sunt și ele o frână în progresul turismului, pentru că hotelierii nu mai vor să investească bani în dezvoltarea hotelurilor, pentru că, oricum statul le dă turiști pe bani prin vouchere. Nu avem turism. E doar playback.

Îmi place Mamaia, chiar dacă e hulită de toți în ficare vară. Fiecare televiziune sau instituție media promovează sau hulește litoralul, în funcție de interesele patronului. Eu cred că marea e despre amintiri. Îmi plac amintirile de la Marea Neagră.

Vizavi de Festivalul de la Mamaia, amintirile sunt multe. Uite, prima apariție a lui Marcel Pavel la TV și pe o scenă mare a fost cea de la Mamaia unde l-am prezentat eu. Am fost nașul lui, cum ar veni. Țin minte că Stela Popescu m-a adormit într-un an la festival. Mă durea gâtul și doamna Stela mi-a dat o pastilă de gât, dar după câteva minute și-a dat seama că era un somnifer. Am trecut cu bine atunci. Eram prea tânăr ca somniferul ăla să-și facă efectul”, a declarat Dan Negru, pentru .